Las Vegas'taki festival saldırısının kurbanlarına 800 milyon dolar

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen silahlı saldırının kurbanlarına rekor tazminat verilecek.

Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas'taki saldırı country müzik festivali sırasında gerçekleştirilmişti.

Saldırgan MGM Resorts International bünyesinde bulunan Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından konser alanını otomatik silahlarla ateş altına almıştı.

Saldırgan Stephen Paddock (64), dakikalar süren atıştan sonra polisin gelmesinden önce odasında intihar etmişti.

Saldırgan Stephen PaddockSaldırgan Stephen Paddock

Yapılan incelemelerde Paddock'un tuttuğu odada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Saldırıda 58 kişi ölürken 868 kişi de çeşitli derecelerde yaralanmıştı.

Toplamda 4 bin 400 kişiye 800 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Sorumluluk kabul etmeyen MGM oteller zinciri 49, şirketin sigortacıları ise 751 milyon dolar ödeyecek.

Saldırının düzenlendiği Mandalay Bay oteli Saldırının düzenlendiği Mandalay Bay oteli

Yapılan anlaşmaya göre saldırıda zarar gördüğünü belirten ancak fiziksel bir yara almayan herkese 5 bin dolar verilecek. Para her bir kurbana ve yakınına değişen miktarlarda ödenecek.

ABD polisi yaptığı incelemelerin ardından maddi durumu iyi olan ve poker oyunculuğu da yapan Paddock'un saldırıyı uzun süredir planladığını tespit etti. Ancak soruşturmada polis saldırının neden yapıldığına dair bir açıklama sunamadı.

