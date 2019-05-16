Lastiği patlayan okul servisi elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta okul servisinin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi İsmailli Mahallesinde seyir halindeyken lastiği patlayan okul servisi elektrik direğine çarptı. Cuma D. (60) yönetimindeki 46 KB 601 okul servisinin Kürtül İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, K.K. (12) başından yaralanırken, 12 yaşındaki Rafet Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



