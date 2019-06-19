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Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 18:33 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Hendek), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Necdet Caymaz, yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, TEM yolunun Hendek geçişinde meydana geldi. Necdet Caymaz yönetimindeki 34 KG 8898 plakalı otomobil, ön lastiğin patlaması ve yağmur nedeniyle yolun kaygan olması yüzünden kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan Caymaz, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necdet Caymaz'ın tedaviye alındığı belirtilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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