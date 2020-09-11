Lastik üzerindeki yazıların anlamları konusu, araç sahiplerinin mutlaka bilmesi gerekenler arasında. Oto lastik üzerindeki yazılar ne anlama geliyor sorusunun yanıtı önemli. Net ve açık bir anlatımla lastiğin üzerindeki rakam ve harflerin anlamlarını açıkladık.
Oto lastiklerin üzerindeki harfler ya da rakamlar ne anlama geliyor?
Oto lastiklerin üzerindeki bilgileri okumak, ya da lastik üzerinde bulunan rakam ve harflerin anlamlarını bilmek, lastik değişiminde doğru karar verebilmek ve aracın performansını daha iyi anlamak için önemli. Peki, oto lastik üzerindeki bilgilerin anlamları neler?
Genellikle 180/75 R 20 102 T örneğindeki gibi bir satır ile karşılaşırız. Bu satırdaki rakam ve harflerin oto lastik ile ilgili önemli veriler içerdiğini söyleyerek başlayalım.
Burada 180 rakamı mm cinsinden lastiğin taban genişliğini ifade eder.
Lastik taban genişliğinin yanak genişliğine olan yüzdesel oranı ise 75 rakamı ile ifade edilir.
İki tip lastik bulunur. Biri radyal diğeri çapraz lastik. Oto lastik üzerinde "-" işareti varsa çapraz lastik "R" işareti varsa radyal lastiktir. Radyal lastik; lastiğin iskeletini oluşturan kord ipliklerinin dönme esnasında yere dik basması veya lastiğin janta oturan bölgesine (topuk bölgesi) dik açıyla yerleştirilmesiyle (90 derece) oluşan karkas yapısıdır.
20 rakamı ile lastiğin inç cinsinden hangi jant ile uyumlu olduğu ifade edilir.
102 rakamı ise lastiğin yük endeksini ifade eder.
Bir aracın çıkabileceği maksimum hız, sadece onun motor performansına bağlı değildir. Oto lastiklerin de hız sınırı söz konusudur. Öyle ise çok performanslı bir otomobilde sadece lastik seçimi yüzünden istenen hıza ulaşılamayabilir. Oto lastik üzerindeki hız endeksi bilgisi uluslararası ortak dildedir. Oto lastik maksimum hız bilgisi şu harflerle ifade edilir:
Bir de lastik üzerindeki harfler var. Oto lastiğin üzerindeki harflerin anlamlarına da bakalım.
Oto lastik üzerindeki son kullanma tarihi bilgisi lastiğin üretim tarihi ile okunur. Yani oto lastiklerin son kullanma tarihi olmaz. Ama üretim tarihini okuyarak söz konusu lastiğin kullanım ömrü hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Genellikle 4 haneli rakamlardan oluşan bir ifade şeklindedir. Örneğin 4420. Burada 20 rakamı, 2020 yılını 44 rakamı da 2020 yılının 44. haftasını ifade eder.
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