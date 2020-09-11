Lastik üzerindeki yazıların anlamları konusu, araç sahiplerinin mutlaka bilmesi gerekenler arasında. Oto lastik üzerindeki yazılar ne anlama geliyor sorusunun yanıtı önemli. Net ve açık bir anlatımla lastiğin üzerindeki rakam ve harflerin anlamlarını açıkladık.

LASTİK ÜZERİNDEKİ YAZILARIN ANLAMLARI

Oto lastiklerin üzerindeki harfler ya da rakamlar ne anlama geliyor?

Oto lastiklerin üzerindeki bilgileri okumak, ya da lastik üzerinde bulunan rakam ve harflerin anlamlarını bilmek, lastik değişiminde doğru karar verebilmek ve aracın performansını daha iyi anlamak için önemli. Peki, oto lastik üzerindeki bilgilerin anlamları neler?

OTO LASTİK ÜZERİNDEKİ HARF VE RAKAMLAR

Genellikle 180/75 R 20 102 T örneğindeki gibi bir satır ile karşılaşırız. Bu satırdaki rakam ve harflerin oto lastik ile ilgili önemli veriler içerdiğini söyleyerek başlayalım.

Burada 180 rakamı mm cinsinden lastiğin taban genişliğini ifade eder.

Lastik taban genişliğinin yanak genişliğine olan yüzdesel oranı ise 75 rakamı ile ifade edilir.

R ise lastiğin radial (telli) olduğunu gösterir. Peki Radyal lastik ne demek, onu da yeri gelmişken açalım:

İki tip lastik bulunur. Biri radyal diğeri çapraz lastik. Oto lastik üzerinde "-" işareti varsa çapraz lastik "R" işareti varsa radyal lastiktir. Radyal lastik; lastiğin iskeletini oluşturan kord ipliklerinin dönme esnasında yere dik basması veya lastiğin janta oturan bölgesine (topuk bölgesi) dik açıyla yerleştirilmesiyle (90 derece) oluşan karkas yapısıdır.