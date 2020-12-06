Lastikler arasında 500 yıllık tarihi şapel

Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'un pek çok yerinde tarihi eser ve yapılarla karşılaşmak mümkün. Tarihi yarımada içerisinde yer alan Fatih'in Draman semtinde ise 1500'lü yıllarda Bizans Döneminde yapıldığı değerlendirilen, küçük kilise olarak tabir edilen bir şapel yer alıyor. Ancak tarihi yapının hali içler acısı.

TARİHİ YAPIYI KORUYORUZ

Oto lastikçiye ait dükkanın bahçesinde yer alan bu tarihi yapının, lastikleri ve fazla eşyaları depolama amacıyla kullanılıyor. Kameraları görünce şapel içerisinde yer alan lastikleri ve depoladıkları eşyaları boşaltan esnaf, yapıyı koruduklarını iddia ederek, "Biz buraya geldikten sonra buraya sahip çıktık" dedi. Esnaf, şapel üzerine çelik direklerle yapılan çatıyı ve etrafının tuğla ile örülmesini yine buradaki tarihi yapıyı korumak amacıyla yaptığını iddia etti.

BOĞDAN SARAYI'NDAN KALMA

Tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu, "Boğdan Sarayı'ndan günümüze kalan parçalardan iddia edilen ve bizim de tahminlerimiz üzerinde bir ibadet mekanı. Şapel yani, küçük bir kilise olduğu tahmin ediliyor. Yani bizdeki mescit gibi bir mabet. Osmanlı'nın Balkan coğrafyasındaki siyaseten yürüttüğü ve oradaki yöneticileri bir noktada onurlandırdığı kendi ülkelerinde bile sahip olamayacakları bir saray teşekkül ettirmeleri bakımından kalıntılarının burada var olmaları çok büyük bir önem arz ediyor" dedi.