Lavabo altı dolaplarınızda bunları uygularsanız daha düzenli olacak! Çubukla...

Lavabo altının çok dağınık ve karışık olması işleri aksatabilir. Aslında çoğumuz bu durumun farkında olmamanıza rağmen bu bölgeyi düzenlemeye ve daha kullanışlı bir hale getirmeye üşeniriz. Zamanımızı daha çok daha sık kullanılan ve başkaları tarafından görülme ihtimali olan alanlara harcarız. Ama lavabo altı dolaplarını çok daha kullanışlı ve verimli hale getirmek oldukça kolay. İşte bir kere yaptıktan sonra derin bir nefes alacağınız düzenleme ipuçları...
ESKİ DERGİLİKLER ÇOK İŞE YARAYACAK
Önceden dergilik ya da dosya kabı olarak kullanılan ürünleri lavabo altını düzenlemek için de kullanabilirsiniz.
Birkaç tane dergiliği yan yana yerleştirin.
Bunların içerisine deterjanları koyun.
Bu aşamada deterjanları sınıflandırabilirsiniz. Örneğin, bir dergiliğe bulaşık deterjanlarını, diğerine yüzey temizleyicileri koyabilirsiniz.
PLASTİK KAPLAR HAYAT KURTARIR
Lavabo altı düzeni için plastik kaplardan faydalanabilirsiniz.
Farklı boyutlardaki plastik kapları içerisinde temizlik ürünlerini yerleştireceğiniz alanlara dönüştürebilirsiniz.
Bir kabın içine bezleri, diğerine süngerleri, bir başka kaba bulaşık tellerini koyabilirsiniz. Bunu aklınıza gelen tüm ürünler için yapabilirsiniz. Burada önemli olan ürünleri sınıflandırmak. Böylece aradığınızı daha hızlı bulabilir ve biten temizlik ekipmanlarını kolaylıkla tespit edebilirsiniz.
MİNİK BİR ÇUBUKLA ASKILIK YAPIN
Dolabın içerisine minik bir çubuk yerleştirerek hacmi artırabilirsiniz.
Dolap genişliği kadar bir metal ya da ahşap çubuk edinin.
Bu çubuğu sanki gardırop içerisindeki askılar gibi sabitleyin.
DOLAP KAPAĞINI DEĞERLENDİRMEYİ UNUTMAYIN
Lavabo altı dolabının kapak kısımları da çok işinize yarayabilir.
Bu kapakları kumaş bir kanguru asabilirsiniz. Bu kangurunun ceplerine temizlik malzemelerini, bezleri ve eldivenleri yerleştirebilirsiniz.
Kapağa birkaç askı da monte edebilirsiniz. Havlu, eldiven ve sarı bez gibi temizlik ürünlerini buraya asarak mutfakta dağınık bir görüntü oluşmasının önüne geçmek mümkün.
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