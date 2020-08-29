Lavabo altı dolaplarınızda bunları uygularsanız daha düzenli olacak! Çubukla...

Lavabo altının çok dağınık ve karışık olması işleri aksatabilir. Aslında çoğumuz bu durumun farkında olmamanıza rağmen bu bölgeyi düzenlemeye ve daha kullanışlı bir hale getirmeye üşeniriz. Zamanımızı daha çok daha sık kullanılan ve başkaları tarafından görülme ihtimali olan alanlara harcarız. Ama lavabo altı dolaplarını çok daha kullanışlı ve verimli hale getirmek oldukça kolay. İşte bir kere yaptıktan sonra derin bir nefes alacağınız düzenleme ipuçları...

ESKİ DERGİLİKLER ÇOK İŞE YARAYACAK

Önceden dergilik ya da dosya kabı olarak kullanılan ürünleri lavabo altını düzenlemek için de kullanabilirsiniz.

Birkaç tane dergiliği yan yana yerleştirin.

Bunların içerisine deterjanları koyun.

Bu aşamada deterjanları sınıflandırabilirsiniz. Örneğin, bir dergiliğe bulaşık deterjanlarını, diğerine yüzey temizleyicileri koyabilirsiniz.

Bu yerleşim sayesinde aradığınız deterjanları çok daha hızlı bulabilirsiniz. Hem dolabın içi de her an daha düzenli görünür.

PLASTİK KAPLAR HAYAT KURTARIR

Lavabo altı düzeni için plastik kaplardan faydalanabilirsiniz.