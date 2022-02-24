Lavabo tıkanmaları ve kötü kokular sorun olmaktan çıkacak! İşte tüm bunlara son verecek mucize yöntemler...

Mutfak, tartışmasız her insanın evinde tertemiz görmek istediği bir yer. Sonuçta kimse, yemek pişirip yediği alanın pis olmasını istemez. En dayanılmaz olan şey ise tıkanmış bir lavabo ve giderden gelen kötü kokular... Bu yazıda vereceğimiz tavsiyeler sayesinde bu sorunlardan kurtulacaksınız.

VAZGEÇİLMEZ TARÇIN KOKUSU

Tarçın, çeşitli yiyecek ve içecekleri tatlandırmada sıkça kullanılıyor. Lezzetinin yanında kokusu da insanı mest ediyor. Tarçın ile lavabonuzdaki kötü kokuları gidermek için yapmanız gerekenler ise çok basit. Lavabo giderinize bir avuçtan fazla olmayacak kadar tarçın dökün. Sonrasında tarçın gidene kadar sıcak su ekleyin. İşte karşınızda mis kokulu bir lavabo!

TÜRK KAHVESİNİN HUZURU

Türk kahvesinin yararları saymakla bitmez. İnsan vücuduna yararlarının yanı sıra temizlikte de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Lavabonuzu yağ ve kirden arındırmak için Türk kahvesi keyfi yaptıktan sonra kalan telveyi lavabo giderine dökün. Daha sonra telvenin üzerine sıcak su boşaltın. Böylece lavabo giderinde biriken kirlerden kurtulacak, güzel kokan bir mutfağa kavuşacaksınız.

SİRKE VE SUYUN YARDIMI

Her yeri pırıl pırıl yapacak güce sahip olan sirke, en doğal temizlik malzemelerinden biri. Sirke, lavabonuzu açma noktasında da size yardımcı oluyor. Bunun için önce sirkeyi, daha sonra sıcak suyu lavaboya dökmelisiniz. Dilerseniz daha inatçı tıkanıklıklar için karbonat takviyesi de yapabilirsiniz. Karbonatı lavabo deliğine döktükten sonra sirkeyle sıcak suyu ekleyerek koku ve tıkanıklıktan kurtulabilirsiniz.

KABUKLARIN MÜTHİŞ ETKİSİ

Çocukken odanın güzel kokması için sobanın üzerine mandalina kabuğu koydunuz mu? Cevabınız "Evet." ise bu yöntemi çok seveceksiniz. Bazı meyvelerin kabukları asidik özelliğe sahip. Kokuları ise insanı cezbediyor. Bu yöntem için portakal, mandalina ve limon gibi meyvelerin kabukları ile lavabonuzu ovun. Ardından lavaboya sıcak su dökün. Bu işlemden sonra kötü kokulardan eser kalmayacak!



