KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Lavabo tıkanmaları ve kötü kokular sorun olmaktan çıkacak! İşte tüm bunlara son verecek mucize yöntemler...

Lavabo tıkanmaları ve kötü kokular sorun olmaktan çıkacak! İşte tüm bunlara son verecek mucize yöntemler...

23.02.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lavabo tıkanmaları ve kötü kokular, mutfak ve banyolardaki en büyük problemlerden biri. Yapacağınız basit birkaç değişiklikle lavabonuzu bu sorunlardan kurtarabilirsiniz. Bu yazımızda sizler için lavabo tıkanmalarına ve kötü kokulara son verecek mucize yöntemleri derledik. Haydi, başlayalım.

Lavabo tıkanmaları ve kötü kokular sorun olmaktan çıkacak! İşte tüm bunlara son verecek mucize yöntemler...

Mutfak, tartışmasız her insanın evinde tertemiz görmek istediği bir yer. Sonuçta kimse, yemek pişirip yediği alanın pis olmasını istemez. En dayanılmaz olan şey ise tıkanmış bir lavabo ve giderden gelen kötü kokular... Bu yazıda vereceğimiz tavsiyeler sayesinde bu sorunlardan kurtulacaksınız.

VAZGEÇİLMEZ TARÇIN KOKUSU

Tarçın, çeşitli yiyecek ve içecekleri tatlandırmada sıkça kullanılıyor. Lezzetinin yanında kokusu da insanı mest ediyor. Tarçın ile lavabonuzdaki kötü kokuları gidermek için yapmanız gerekenler ise çok basit. Lavabo giderinize bir avuçtan fazla olmayacak kadar tarçın dökün. Sonrasında tarçın gidene kadar sıcak su ekleyin. İşte karşınızda mis kokulu bir lavabo!

TÜRK KAHVESİNİN HUZURU

Türk kahvesinin yararları saymakla bitmez. İnsan vücuduna yararlarının yanı sıra temizlikte de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Lavabonuzu yağ ve kirden arındırmak için Türk kahvesi keyfi yaptıktan sonra kalan telveyi lavabo giderine dökün. Daha sonra telvenin üzerine sıcak su boşaltın. Böylece lavabo giderinde biriken kirlerden kurtulacak, güzel kokan bir mutfağa kavuşacaksınız.

SİRKE VE SUYUN YARDIMI

Her yeri pırıl pırıl yapacak güce sahip olan sirke, en doğal temizlik malzemelerinden biri. Sirke, lavabonuzu açma noktasında da size yardımcı oluyor. Bunun için önce sirkeyi, daha sonra sıcak suyu lavaboya dökmelisiniz. Dilerseniz daha inatçı tıkanıklıklar için karbonat takviyesi de yapabilirsiniz. Karbonatı lavabo deliğine döktükten sonra sirkeyle sıcak suyu ekleyerek koku ve tıkanıklıktan kurtulabilirsiniz.

KABUKLARIN MÜTHİŞ ETKİSİ

Çocukken odanın güzel kokması için sobanın üzerine mandalina kabuğu koydunuz mu? Cevabınız "Evet." ise bu yöntemi çok seveceksiniz. Bazı meyvelerin kabukları asidik özelliğe sahip. Kokuları ise insanı cezbediyor. Bu yöntem için portakal, mandalina ve limon gibi meyvelerin kabukları ile lavabonuzu ovun. Ardından lavaboya sıcak su dökün. Bu işlemden sonra kötü kokulardan eser kalmayacak!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makyaj aynalarına para saçmanıza gerek kalmayacak! Makyaj aynalarına para saçmanıza gerek kalmayacak!
Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleriRihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri
Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı...Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

İşe aldığı ünlü modelin sevgilisiyle... Bomba iddia

İşe aldığı ünlü modelin sevgilisiyle... Bomba iddia

Babasının ölümünü anlattı: Yerde yatıyordu...

Babasının ölümünü anlattı: Yerde yatıyordu...

Tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi

Tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Tahriş etmeden cilt tonunuzu açacak tamamen doğal yöntemler!

Tahriş etmeden cilt tonunuzu açacak tamamen doğal yöntemler!

İlginizi Çekebilir

Ağrıyı şıp diye keser, libidoyu anında tavan yapar!

Ağrıyı şıp diye keser, libidoyu anında tavan yapar!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

45 bin TL'lik krem açıklaması: Ekonomik olarak...

45 bin TL'lik krem açıklaması: Ekonomik olarak...

Belirtilere dikkat! Hayati tehlike olabilir

Belirtilere dikkat! Hayati tehlike olabilir

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.