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Lavabodan gelen kokuları gidermek bu kadar basit! Tuz, karbonat...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tesisat problemleri, yiyecek atıklarının giderlerde birikmesi ya da yemek yağlarının donarak borularda kalması gibi pek çok etken lavaboda hoş olmayan, keskin ve kötü bir koku oluşturur. Mutfak ve banyo lavabolarından gelen, bu hoş olmayan kokular, evinizin mis gibi kokan temiz havasını bozar. Bu durum hemen herkesin başına gelir ve çok can sıkıcı olabilir.

Lavabodan gelen kokuları gidermek bu kadar basit! Tuz, karbonat...

Lavabo tesisatlarının bakımının düzenli olarak yapılması kötü kokulara engel olur. Peki, mutfak ve banyo lavabolarında oluşan kötü kokuları doğal yöntemlerle nasıl giderebilirsiniz? İşte, lavabo kokusu oluşmaması ve kokuyu gidermek için yapmanız gerekenler...

TUZ, SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

Yemek yağlarının donarak lavabo borularının üzerinde birikmesi, mutfak lavabosundan kötü kokular gelmesine sebep olur. Biriken yağların çözülmesini sağlamak için;

Bir tencerede su ısıtın.
İçerisine 1 su bardağı sirke ve yaklaşık bir avuç kadar tuz ekleyin.
Karışımın içerisine bir miktar karbonat ekleyerek karıştırın ve lavabodan dökün.
Sıcak su ile hazırladığınız bu karışım lavabo giderinde kalan atıkları temizleyerek donmuş yağları çözecektir.

KAHVE TELVESİ VE SICAK SU

Oldukça basit bir yöntem. Şöyle bol köpüklü bir kahve keyfinden sonra telvelerinizi lavabo temizliğinde kullanabilirsiniz.

İçtiğiniz kahvenin telvelerini yıkamak yerine lavaboya dökün.
Telvenin borulara inmesi için biraz bekledikten sonra üzerine sıcak su dökün. Hepsi bu kadar.
Kahve telvesi yağların çözülmesini sağlayacak ve kötü kokuları yok edecektir.

KARBONAT VE LİMON SUYU

Karbonatın mucizevi temizlik etkisi hemen her durumda imdadınıza yetişiyor.

2 adet limonun suyunu sıkın ve biraz ısıtın.
Hazırladığınız limon suyunun içerisine 2 ya da 3 kaşık karbonat ekleyerek karıştırın.
Köpüren limon suyu ve karbonat bileşimini lavaboya dökün ve 10 dakika bekleyin.
Bu işlemin ardından lavabonuzu ılık su ile temizleyin. Kötü kokudan eser kalmayacaktır.

LİMON KABUKLARI

Lavabo temizliği için limonun sadece suyundan değil, kabuklarından da faydalanabilirsiniz. Limon kabuklarının mucizevi temizlik etkisini kötü kokuları gidermek için kullanın.

Limon kabukları ile lavabonun giderini ovalayın.
Ardından sıcak su dökerek lavabonuzu temizleyin.
Oldukça basit ve kolay bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. Böylece, oluşan kötü kokuları giderirken; lavabonuzun pırıl pırıl parlamasını da sağlayabilirsiniz. İsterseniz limon kabuklarını bir gece lavaboda bırakın. Mutfağınız mis gibi kokacaktır.

KARBONAT VE ESANSLI BİTKİSEL YAĞLAR

Yine karbonat, yine muhteşem etkisi. Bu defa karbonatı esansiyel yağlar ile karıştırabilirsiniz. Esansiyel yağlardan hangisini seçeceğiniz tamamen sizin tercihiniz. İster çayağacı yağı, ister papatya, isterseniz vanilya esansı... Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz.

Yarım fincan karbonatı bir kabın içerisine alın.
Karbonatın üzerine birkaç damla esansiyel yağ damlatın ve karıştırın.
Bu karışımı lavaboya dökün ve 1 saat bekleyin.
Sonrasında lavabonuzu bol su ile temizleyin. Etrafa mis gibi kokular yayılacaktır.

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