Lavabodan gelen kokuları gidermek bu kadar basit! Tuz, karbonat...

Lavabo tesisatlarının bakımının düzenli olarak yapılması kötü kokulara engel olur. Peki, mutfak ve banyo lavabolarında oluşan kötü kokuları doğal yöntemlerle nasıl giderebilirsiniz? İşte, lavabo kokusu oluşmaması ve kokuyu gidermek için yapmanız gerekenler...

TUZ, SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

Yemek yağlarının donarak lavabo borularının üzerinde birikmesi, mutfak lavabosundan kötü kokular gelmesine sebep olur. Biriken yağların çözülmesini sağlamak için;

Bir tencerede su ısıtın.

İçerisine 1 su bardağı sirke ve yaklaşık bir avuç kadar tuz ekleyin.

Karışımın içerisine bir miktar karbonat ekleyerek karıştırın ve lavabodan dökün.

Sıcak su ile hazırladığınız bu karışım lavabo giderinde kalan atıkları temizleyerek donmuş yağları çözecektir.

KAHVE TELVESİ VE SICAK SU

Oldukça basit bir yöntem. Şöyle bol köpüklü bir kahve keyfinden sonra telvelerinizi lavabo temizliğinde kullanabilirsiniz.

İçtiğiniz kahvenin telvelerini yıkamak yerine lavaboya dökün.

Telvenin borulara inmesi için biraz bekledikten sonra üzerine sıcak su dökün. Hepsi bu kadar.

Kahve telvesi yağların çözülmesini sağlayacak ve kötü kokuları yok edecektir.