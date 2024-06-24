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    4. Lavabodan gelen pis koku ve böceğe son! Hem doğal hem de etkili

    Lavabodan gelen pis koku ve böceğe son! Hem doğal hem de etkili

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.06.2024 14:24
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    Lavabolardan gelen kötü kokular hem ev halkını hem de eve gelen misafirleri rahatsız edebiliyor. Özellikle mutfak lavabosundan gelen kötü koku veya böcekler için etkili olan bu yöntem ile tertemiz kokan lavabolara kavuşabilirsiniz.

    Lavabodan gelen pis koku ve böceğe son! Hem doğal hem de etkili

    Mutfak lavabolarından gelen kötü kokulardan kurtulmak için etkili çözüm yolu arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem doğal hem de etkili olan bu yöntem ile lavabodan gelen pis koku ve böceğe son verebilirsiniz.

    LAVABO KOKUSUNA SON

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    Lavabolardan gelen kötü kokuyu gidermek için gerekli malzemeler;

    limon

    Yapılışı ve uygulanışı;

    Lavabolardan gelen pis kokulardan kurtulmak için 1 dilim limonu lavabo deliğine yerleştirin. Üzerine 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin. Son olarak sıcak suyu lavaboya dökün. Geceden yapıp bu şekilde bırakabilirsiniz. Sabah uyandığınızda limonu kaldırıp tekrar sıcak su dökerek lavaboyu temizleyin. Tertemiz kokan lavaboların sırrı işte bu kadar basit.

    Vitrin


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