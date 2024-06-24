Lavabodan gelen pis koku ve böceğe son! Hem doğal hem de etkili

Mutfak lavabolarından gelen kötü kokulardan kurtulmak için etkili çözüm yolu arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem doğal hem de etkili olan bu yöntem ile lavabodan gelen pis koku ve böceğe son verebilirsiniz.

LAVABO KOKUSUNA SON

Lavabolardan gelen kötü kokuyu gidermek için gerekli malzemeler;

1 dilim limon

1 tatlı kaşığı tarçın

Sıcak su

Yapılışı ve uygulanışı;

Lavabolardan gelen pis kokulardan kurtulmak için 1 dilim limonu lavabo deliğine yerleştirin. Üzerine 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin. Son olarak sıcak suyu lavaboya dökün. Geceden yapıp bu şekilde bırakabilirsiniz. Sabah uyandığınızda limonu kaldırıp tekrar sıcak su dökerek lavaboyu temizleyin. Tertemiz kokan lavaboların sırrı işte bu kadar basit.







