Lavabodan neden hamam böceği gelir? Lavabodan gelen hamam böceği nasıl yok edilir?

Özellikle termal, kaplıca, ılıca ve hamamların yer aldığı bölgelerde yaşayan kişiler evlerinde hamam böceği sorunu ile çok sık karşılaşabilirler. Hamam böceklerinin en çok görüldüğü ve yaşayabildiği bölgeler daha çok mutfak ve banyolarda yer alan lavabolardır.

Lavabodan neden hamam böceği gelir?

Hamam böcekleri genel olarak lavabolarda nemli ve karanlık yerlerde yaşamayı sevdikleri için barınabilirler. Bu yüzden lavabolar özellikle hamam böceklerinin çok sık görülebildiği yerlerdir. Lavabolarda hamam böceklerinin görülmesinin başlıca nedenlerinin başında ise şu durumlar gelir:

Lavaboların borularında oluşan su sızıntıları hamam böcekleri için çekicidir. Nemli ortamları onların besin bulabilecekleri ideal bölgelerdir. Borulardaki su birikintileri ya da nemli alanlar onlara yaşam alanı olur.

Gizli yuva ve giriş yılları lavabonun alt kısmındaki borularda yer alır. Nemli oluşu ve yiyecek kaynaklarının da bulunması lavaboları hamam böcekleri için son derece cazip kılar.

Yiyecek kalıntılarıyla da döküntüler mutfak lavabolarının borularında ya da lavaboların etrafında kalabileceği için hamam böcekleri bu kalıntılarla doyma amacı ile lavabolara girebilir.

Lavabodan gelen hamam böceği nasıl yok edilir?

İş yerlerinde ya da evlerde yaşanabilecek birçok fiziksel sorun gibi lavabolara gelen hamam böceklerinden kurtulmak için de çeşitli çözüm yolları bulunur. En bilinen ve uygulanan çözüm yöntemleri ise şunlardır: