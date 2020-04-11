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Lavabonuzdan gelen kokuları yok etmek mümkün! Karbonat, kahve, limon...

Recep Demircan Recep Demircan
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfakta çok fazla vakit geçiririz ve her zaman hijyene özen gösteririz. Fakat bazen ne yaparsak yapalım mutfak lavabolarının içinden gelen kötü kokunun önüne geçemeyiz. Yiyecek artıkları, donan yağlar ve çeşitli tesisat sorunları bu duruma sebep olabilir. Peki bu kokuyu nasıl yok edilir? Bu kokulardan kurtulmanız için gerekli olan her şey zaten evinizde mevcut. İşin sırrı karbonat, sirke, limon ve hatta içtiğiniz tük kahvesinin telvesinde saklı. Bu malzemelerden karışımlar elde ederek kötü koku

Lavabonuzdan gelen kokuları yok etmek mümkün! Karbonat, kahve, limon...

Hemen hemen herkesin başına gelen bu kötü lavabo kokusunu yenmek aslında sandığınız kadar zor değil. Bu durumu ortadan kaldıracak pek çok pratik yöntem var. 'O kadar temizlik yapıyorum, neler denedim koku geçmedi' diyorsanız bu doğal çözümleri mutlaka deneyin!

MUHTEŞEM ÜÇLÜ: KARBONAT - TUZ - SİRKE

Görsel 1

Mutfak lavabosunun borularında biriken yemek artıklarını temizlemenin en güzel yolu karbonat-tuz-sirke karşımıdır. Bunun için kaynamış sıcak suya ihtiyacınız var. Sıcak suyun içine bir su bardağı kadar sirke, bir tutam tuz ve küçük paket karbonat ekleyip karıştırıyorsunuz. Bunu sıcak halde lavabonuza döktüğünüzde yemek artıklarından eser kalmayacak ve kötü koku ortadan kaybolacaktır.

KARBONAT-SİRKE İKİLİSİ ÇÖZÜM İÇİN YETERLİ

Görsel 2

Sirke ile etkileşime giren karbonat kötü kokuları gidermenizde size yardımcı olacaktır. Lavabonun deliğine bir fincan karbonat ve iki fincan sirke dökün. Bu karışım reaksiyona girerek köpürecek ve borulardaki tıkanıklıklar açılacaktır. Biraz bekleyip üzerine sıcak su döktüğünüzde lavabonuzun kötü kokulardan arındığını görebilirsiniz.

KABARTMA TOZU TEMİZLİK DE YAPABİLİYOR

Görsel 3

Limonun güzel kokusu ve kabartma tozuyla asidik reaksiyonu kötü kokuların önüne geçer. Bir su bardağı limon suyunu ısıtarak işleme başlayabilirsiniz. İçine bir paket kabartma tozu ekleyin ve iyice karıştırarak köpürmesini sağlayın. Daha sonra bunu lavabo giderine dökün. Biraz beklettikten sonra ılık suyla temizleyebilirsiniz. Kabartma tozu yerine karbonat da aynı işlevi görecektir.

LAVABO TEMİZLİĞİNDE KAHVE KEYFİ

Görsel 4

Gün içerisinde Türk kahvenizi içtikten sonra telvesiyle lavabonuzu temizleyebilirsiniz. Çok basit ve etkili bir yöntem. Sadece içtiğiniz kahvenin telvesini lavaboya boşaltıp, üzerine sıcak su döküyorsunuz. Bu yöntem ile yağlar çözünüyor ve kötü kokular mutfağınıza veda ediyor.

KULLANDIĞINIZ LİMONLARI HEMEN ÇÖPE ATMAYIN

Görsel 5

Kullanılan limon, portakal gibi narenciye kabukları temizlikte çok işinize yarayacak. Bunları hemen çöpe atmak yerine lavabonuzu ovmayı deneyin. Limon kabuklarıyla lavabonuzu iyice ovalayıp üzerine sıcak su dökebilirsiniz. Böylelikle hem lavabonuzun içi tertemiz olur hem de limonun mis gibi kokusu etrafı sarar.

TARÇININ GÜZEL KOKUSU SİZE YARDIM EDEBİLİR

Görsel 6

Lavabonuzun mis gibi kokmasını sağlamak için limon gibi tarçının da etkileyici kokusundan yararlanabilirsiniz. Lavabonuzun
içine toz tarçın serpip, üzerine sıcak su dökerseniz lavabonuzdaki kötü kokular gidecek ve yerini tarçın kokusuna bırakacak.


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