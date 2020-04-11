Lavabonuzdan gelen kokuları yok etmek mümkün! Karbonat, kahve, limon...

Hemen hemen herkesin başına gelen bu kötü lavabo kokusunu yenmek aslında sandığınız kadar zor değil. Bu durumu ortadan kaldıracak pek çok pratik yöntem var. 'O kadar temizlik yapıyorum, neler denedim koku geçmedi' diyorsanız bu doğal çözümleri mutlaka deneyin!

MUHTEŞEM ÜÇLÜ: KARBONAT - TUZ - SİRKE



Mutfak lavabosunun borularında biriken yemek artıklarını temizlemenin en güzel yolu karbonat-tuz-sirke karşımıdır. Bunun için kaynamış sıcak suya ihtiyacınız var. Sıcak suyun içine bir su bardağı kadar sirke, bir tutam tuz ve küçük paket karbonat ekleyip karıştırıyorsunuz. Bunu sıcak halde lavabonuza döktüğünüzde yemek artıklarından eser kalmayacak ve kötü koku ortadan kaybolacaktır.

KARBONAT-SİRKE İKİLİSİ ÇÖZÜM İÇİN YETERLİ



Sirke ile etkileşime giren karbonat kötü kokuları gidermenizde size yardımcı olacaktır. Lavabonun deliğine bir fincan karbonat ve iki fincan sirke dökün. Bu karışım reaksiyona girerek köpürecek ve borulardaki tıkanıklıklar açılacaktır. Biraz bekleyip üzerine sıcak su döktüğünüzde lavabonuzun kötü kokulardan arındığını görebilirsiniz.