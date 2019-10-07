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Lavrov Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülkenin Körfez'de gerginliğin azaltılması konusunda aynı tutumu sergilediğini ve bölgedeki ülkeleri bir araya getiren girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğini belirtti - Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile görüşmesinde Suriye konusunu da ele aldıklarını söyledi

BAĞDAT (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Körfez krizinde bölge ülkelerini bir araya getirme girişimlerinin güçlendirilmesi konusunda Irak'la anlaştıklarını söyledi.

Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiren Lavrov, başkent Bağdat'ta mevkidaşı Muhammed el-Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hekim ile nisan ayında Bağdat'ta düzenlenen 8'inci Rusya-Irak Komitesi toplantısında alınan kararları görüştüklerini aktaran Lavrov, anlaşma ve sözleşmelerin başarılı bir şekilde uygulanması ve Irak'a askeri teçhizat tedarikini ele aldıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki eğitim ve kültür konularını da görüştüklerini belirten Lavrov, "3 bin Iraklı, Rus enstitülerinde eğitim görüyor. Ayrıca 100'den fazla Iraklı diplomat Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı diplomasi akademisinde özel eğitim alıyor. Gelecek yıl bu rakam 150'ye çıkacak." dedi.

- Körfez'de gerginliğin azaltılması çabaları

Bölgesel gelişmelere ilişkin Lavrov, Rusya ve Irak'ın Körfez'de gerginliğin azaltılması konusunda aynı tutumu sergilediğini ve bölgedeki ülkeleri bir araya getiren girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Lavrov, Suriye konusunu da derinlemesine ele aldıklarını belirterek, "Bazı bölgelerdeki tüm teröristler yok edilene kadar terörle mücadelenin sürmesi, anayasa komitesi çerçevesinde Suriye'de aktif bir siyasi süreç başlatılması ve Irak'ın da gözlemci olarak katıldığı Astana görüşmelerinin koordine edilmesinin önemini masaya yatırdık." dedi.

Rus Bakan ayrıca, 2015'te kurulan ve Irak, Rusya, Suriye ve İran'ı kapsayan Bağdat Bilgi Değişim Merkezi aracılığıyla terörle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı.

- Irak-Rusya ilişkileri

Irak Dışişleri Bakanı Hekim ise Lavrov'la ikili ilişkiler, siyasi ve bölgesel konular, Irak'ın yeniden inşası ve altyapı projeleri için ekonomik iş birliği konularını görüştüklerini aktardı.

İki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve enerji, savunma ve petrol alanlarında yatırımın desteklenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Hekim, Suriye'nin birliğine ve Suriye'nin Arap Birliğine geri dönüşü ile Astana görüşmelerine vurgu yaptıklarını kaydetti.

Bağdat'a bugün gelen Lavrov'un Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abulmehdi ile de görüşmesi bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni de ziyaret etmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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