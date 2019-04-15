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Lavrov Filistinli mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:41 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Filistin meselesini değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Filistin meselesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un, Maliki ile başkent Moskova'da bakanlar düzeyindeki 5.Rusya-Arap İşbirliği Forumu öncesi bir araya geldiği belirtildi.

Filistin sorunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Rus tarafı, Filistin sorununa uluslararası hukuk temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm sağlama çabalarını destekleme konusundaki tutumunu teyit etti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya ve Filistin arasındaki geleneksel dostane ilişkilerin farklı yönde güçlendirilmesinin de görüşüldüğü bildirildi.

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Filistin israil Rusya

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