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  4. Lavrov: “İran ile ABD kavgasına taraf olmayacağız”

Lavrov: “İran ile ABD kavgasına taraf olmayacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın ABD ile İran arasında devam eden gerilimde taraf olmayacağını ifade etti.Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Hint Okyanusu çevresindeki askeri, stratejik ve ekonomik hamleleri eleştirerek, ABD’nin bu tavırlarının Hint Okyanusu çevresinde istikrarsızlığa neden olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın ABD ile İran arasında devam eden gerilimde taraf olmayacağını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Hint Okyanusu çevresindeki askeri, stratejik ve ekonomik hamleleri eleştirerek, ABD’nin bu tavırlarının Hint Okyanusu çevresinde istikrarsızlığa neden olduğunu söyledi. ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulunan Lavrov, “ABD ile İran arasında kısıtlı bir şekilde devam eden diyaloğun artması ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyoruz” diyerek her iki tarafa itidal çağrısında bulundu.
Rusya’nın gerilimin azaltılması yolunda çaba sarf etmeye hazır olduğunu söyleyen Lavrov, “Eğer her iki taraf bunu kabul ederse gerilimin azaltılması ve ABD-İran arasında temasların başlatılması için hazırız” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Basra Körfezi’nde gerilimin tırmanmasına karşı olduğunu dile getiren Lavrov, Rusya’nın ABD ile İran arasında devam eden gerilimde taraf olmayacağını kaydetti.

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