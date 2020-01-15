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  4. Lavrov: "Moskova'daki Libya görüşmeleri, Berlin Konferansı için hazırlık"

Lavrov: "Moskova'daki Libya görüşmeleri, Berlin Konferansı için hazırlık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Lavrov: "Moskova'daki Libya görüşmeleri, Berlin Konferansı için hazırlık"

YENİ DELHİ (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da gerçekleştirilen Libya görüşmelerinin Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta yapılacak Libya Konferansı için hazırlık olduğunu söyledi.

Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen "Raisina Dialoğu" konferansında Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya görüşmelerinin pazartesi Moskova'da gerçekleştirildiğini anımsatan Lavrov, "Görüşmelerin bütün sorunları çözeceğini ve son olacağını hiçbir zaman ima etmedik. Moskova'daki Libya görüşmeleri, Berlin Konferansı için hazırlık." dedi.

Lavrov, Berlin'deki konferansa Libya'daki tüm taraflarının çağrılması gerektiğini dile getirdi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in ateşkes anlaşmasını imzalamak için süre istediğini hatırlatan Lavrov, "Bu durumu dramatize etmek istemiyoruz. Bu, daha önce Paris, Palermo, Abu Dabi'da yapılan görüşmelerde de yaşandı." ifadelerini kullandı.

- Moskova'daki Libya krizi görüşmeleri

Türk ve Rus heyetler ile Libya’daki taraflar arasında pazartesi Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve dün sabah saatlerinde Moskova’yı terk etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, Fayiz es-Serrac yönetimindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını fakat yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu dün açıklamıştı.

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