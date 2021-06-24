Lazer lipoliz nedir? Lazer lipoliz yaptıranlar sonrasında sarkma yaşar mı?

Lazer lipoliz, lazer vasıtasıyla yağ hücrelerinin eritilmesi işlemidir. Lazer birden farklı tiplerde olabilir. Genellikle yağ hücrelerini gören ve hassas olan lazer hüzmeleri kullanılır. Burada amaç, yağ hücrelerinin tek başına parçalanması ve diğer hücrelerin korunmasıdır. Cilt altında sinir, kas veya bir takım organ yapıları olduğu için, bunların korunması önem taşır. Lazer, sadece yağ hücrelerini görmektedir ve diğer hücreleri zedelemez.

LAZER LİPOLİZ NASIL YAPILIR?

Lazer lipoliz, lazerin doğası gereği doğrusal bir atım yaptığı için, bunun cilt altına gönderilmesi gerekmektedir. Esasında bir başlık vasıtasıyla lazerin iletilmesi gerekmektedir. Bu lazerin iletilmesi sonucunda, 1 mm. veya 2 mm. boyutunda bir delik delinip, bunun cilt altına iletilmesi lazımdır.

Bu şekilde iletildiği zaman, başlığın ucunda çok dar bir alanda lazer ışını, bölgedeki yağ hücrelerini görüp diğer hücreleri zedelemeden yağ hücrelerini parçalar. Neresinin yağlarının parçalanması gerekiyorsa, o alanın öncesinde tespit edilmesi ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Lazer lipoliz vasıtasıyla parçalanmış hücreler, diğer dokulara penetre olup emilebilir.

LAZER LİPOLİZ İLE LİPOSUCTION ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Lazer lipoliz ile liposuction arasında esasında çok teknik farklar vardır, sonuçlar ise aynıdır.

Esas fark, birisinde yağ hücrelerinde mekanik olarak çekilirken, lazer lipolizde eritilip daha sonra isteniyorsa çekilmesi söz konusudur. Lazer lipoliz, daha spesifik, yağ hücrelerine karşı daha hassas bir alete bağlıdır.

Lazer lipoliz, dalgalanma yapmaz ve işlem sonucunda çökme olmaz. Cerrah eğer bir hata yaparsa bunlar olabilir. Lazer lipolizin kullanım kolaylığı vardır. Kanama kontrolü açısından veya daha az morluk açısından avantajlar verebilmektedir. Buna benzer sonuçları liposuction da vermektedir.

LAZER LİPOLİZ KİMLERE UYGULANIR?

Lazer lipoliz, liposuction uygulanabilen herkese uygulanabilir. Literatüre bakılacak olursa, lazer lipoliz, ciltte sıkılaşma etkisi isteyen bir takım durumlar için tercih edilebilir. Gıdı, koltukaltı bölgesi, bacak araları gibi cildin daha yumuşak olduğu veya hafif sarkmaya yakın olan yerlerde lazer lipoliz daha çok düşünülmelidir.

Liposuction ile lazer lipolizin sonuçları arasında yaklaşık yüzde 20 arasında bir cilt sıkılaşması etkisi vardır. Liposuctionun endike olmadığı durumlarda da lazer lipoliz devreye girer.

LAZER LİPOLİZ UYGULAMASI NE KADAR SÜRER?

Lazer lipoliz uygulaması bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Hastanın ihtiyacı olan bölgenin tespit edilmesiyle başlayan işlem, bu işlemin süresini de belirleyecektir. Göbek bölgesi yaklaşık 1 saat sürerken, basenin eklenmesiyle bu süre uzayabilir. Bütün bölgelere ihtiyaç olsa bile önerim vücudun tamamına birden yapmamaktır.

Seanslara bölmek işlemin daha güvenilir olmasını sağlayacaktır. İşlem süresi uzadıkça komplikasyon oluşması ihtimali vardır, o yüzden süreci kısaltmak her zaman daha iyidir.

LAZER LİPOLİZ UYGULAMASININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Lazer lipoliz cildin sıkılaşma açısından çok önemli bir avantajdır. Özellikle morarmaya yönelik bir takım şikayetleri olan hastaların tercih edebileceği hastalar olduğu söylenebilir.

Onun haricinde cildinde sarkma eğilimi olan hastalar bu yöntemden fazlasıyla fayda görebilirler. Duruma göre korse süresini kısaltan bir yöntemdir.

LAZER LİPOLİZ UYGULAMASI SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Lazer lipoliz sonrası dikkat edilmesi gereken en önemli şey korse kullanımıdır. Çeşitli kaynaklarda yazdığı gibi korsenin sınırlandırılması veya sürenin kısıtlanması çok doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü yapılan işlem liposuction ile benzerlikler içerir. Cilt altındaki bir bölgeyi boşaltıp, o bölgenin sıkılaşıp yapışması beklenir. Bu süreç içerisinde cildin cilt altı dokusuyla kavuşmasını beklemek gerekir. Dokuları destekleme süresi 1-3 hafta arasında değişmektedir. Süreç, yapılacak bölgeye göre hekim tarafından belirlenir. Korsenin en az 3 hafta 24 saat kullanımı, daha sonra da 3 aya kadar 8-12 saat geceleri kullanılması önemlidir. Daha küçük alanlarda bu süre kısalabilir.

Bütün işlemlerde olduğu gibi lazer lipoliz sonrasında da ödem tehlikesi vardır. İlk etapta liposuctiondan bile fazla olabilir. Ödemin atılma süreci 3-4 haftayı bulabilir. Bu süreç içerisinde bol bol masaj yapılması çok önemlidir.

Gezmeyle veya sporla ilgili sınırlamalar tamamen hastanın kendisine aittir. Hasta kendini ne zaman daha rahat hissederse sporunu ve egzersizini yapabilir.

LAZER LİPOLİZ ERKEKLER İÇİN UYGUN BİR YÖNTEM MİDİR?

Lazer lipoliz tüm bireyler için uygundur. Kadın veya erkek fark etmeden, fazla yağ dokusunun olmasına bağlıdır. Erkeklerde bir takım dezavantajlar olabilir. Erkeklerde organ yağlanmaları veya kas altı dokularda yağlanmalar bazen ön planda olabilir. Bu durumlarda bira göbeği gibi tabir edilen durumlarda lazer lipoliz tek başına etkili olmaz. Bu hastanın temelde zayıflaması gerekir.

Erkekler için en önemli uygulama alanlarından bir tanesi kadın tipi meme büyümesidir. Meme dokusu erkeklerde oldukça sert ve bağ dokusu olduğu için, lazer lipoliz buradaki bağ dokularını seri bir biçimde parçalayarak o bölgedeki fazlalık dokunun bertaraf edilmesini daha kolay sağlar.

LAZER LİPOLİZ UYGULANAN BÖLGELERDE SARKMA OLUR MU?

Lazer lipoliz uygulanan bölgelerde yüzde 20 civarında sıkılaşma olur. Hasta seçiminde eğer bir yanlışlık yapılırsa, ciltte yine sarkma söz konusu olacaktır.

Hastanın cildinde çatlak olmaması, hasta kadınsa hiç doğum yapmamış olması veya sportif bir kadınsa cilt yapısının lazer lipolize uygun olması gerekmektedir. Ciltteki gevşeklik fazlaysa lazer lipolizde de sarkma olabilir.

LAZER LİPOLİZ BÖLGESEL ZAYIFLAMADA ETKİLİ MİDİR?

Lazer lipoliz, liposuction ile aynı karaktere sahip olduğu için, bölgesel zayıflamada oldukça etkilidir. Tercih edilmesi gereken bir yöntemdir.

Lazer lipoliz, özellikle yan bölgeler, kol altı, gıdı, bacak içi gibi bölgelerde oldukça başarılı olmaktadır. Liposuctiondan farklı olarak, bu bölgelerde cilt sıkılaşması etkisi de yarattığı için, oldukça net sonuçlar vermektedir.

LAZER LİPOLİZ İLE YOK EDİLEN YAĞLAR TEKRAR OLUŞUR MU?

Lazer lipoliz ile yok edilen yağlar kesinlikle tekrar oluşmazlar. Çünkü yağ hücrelerinin çoğalma kabiliyeti yoktur, sadece büyüme kabiliyeti vardır. Vücudumuzda yaklaşık 1 trilyon yağ hücresi doğumdan itibaren çeşitli bölgelerde konumlanırlar.

Bunlar kalori ihtiyacının fazla olduğu veya fazla kalori alındığı durumlarda bölgesel olarak çeşitli yerlerde depolanır. Bu yağlar oradan yok edildiği zaman, hasta kilosunu koruduğu takdirde tekrar oluşması mümkün değildir. Fakat hasta kalori ihtiyacının üzerinde bir kalori alımına devam ederse, bu durumda o bölgede veya diğer bölgelerde yağ hücrelerinde boyutsal büyüme olabilir. Bunlar çok yüksek kilo alımlarında söz konusudur.

