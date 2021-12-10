HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lazio-Galatasaray maçı İtalya basınında: 'Lazio, Türk duvarını aşamadı'

Lazio-Galatasaray maçı İtalya basınında: 'Lazio, Türk duvarını aşamadı'

10.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya basını, dün akşam 0-0 biten Lazio-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu karşılaşmasını "Lazio, Türk duvarını aşamadı" şeklinde yorumladı.

Lazio-Galatasaray maçı İtalya basınında: 'Lazio, Türk duvarını aşamadı'

İtalya basını, dün akşam 0-0 biten Lazio-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu karşılaşmasını, "Lazio, Türk duvarını aşamadı" şeklinde yorumladı.

Maç sonucunda Galatasaray grubu lider tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna geçerken, Lazio ise play-off'lara kaldı.

Maçın ardından İtalya basınındaki haber ve yorumlarda Lazio'nun Galatasaray'ın savunma duvarını aşamadığı görüşü ağırlık kazandı.

Spor gazetesi Corriere dello Sport, "Misafir takım puan sıralamasında avantajlıydı ve (Lazio teknik direktörü Maurizio) Sarri'nin tek bir seçeneği vardı: Kazanmak. Ama maç 0-0 bitti. Usta Fatih Terim tarafından takımına dikte edilen savunmacı ama saf rekabetçi maçta Lazio aşırı çekingen kaldı" diye yazdı.

Corriere dello Sport, Lazio'nun ikinci yarıya daha fazla kararlılıkla başladığını ancak "Türk duvarını aşamadığını" belirtti.

'Muslera'nın eldivenleri kirlenmedi'

La Gazzetta dello Sport da benzer şekilde, "Lazio Türk duvarından sekti" ifadesini kullandı. La Gazzetta, "Sarri'nin takımı neredeyse hiçbir zaman tehlike arz etmedi, Türkler çok da fazla çabalamadan tur biletini aldı" diye yazdı. Gazete Lazio'yu "fikir ve azim" sergilemediği için eleştirdi.

Tuttosport gazetesi de, "Türklerin duvarı yükselttiğini ve Lazio'nun bu duvarı aşamadığını" yazdı. Gazete, eski Lazio oyuncusu olan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın maç sonunda "hiç kirlenmemiş eldivenleriyle gülümsediğini" vurguladı.

'Ender çirkinlikte bir maç'

Ansa haber ajansı ise maçı "ender rastlanan bir çirkinlikte" diye tanımladı. Stadyumdaki Lazio taraftarlarının maç sırasında "sıkıldıklarını" ve "sinirlendiklerini" yazan ajans, "İmparator Terim'in Türkleri hiç taviz vermedi ve Sarri'nin oyuncularının manevralarını kafese aldı" diye yazdı.

İtalya basını, Lazio oyuncusu Francesco Acerbi'nin maç sonrasındaki açıklamalarına da yer verdi. Acerbi, "Kazanmamız gerekiyordu ama kolay değildi. Galatasaray kendisini iyi savundu" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attıMinibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attı
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
Çin, uzaya gönderdi!Çin, uzaya gönderdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.