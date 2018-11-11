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Le Monde'dan Uygurlara ilişkin araştırma haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 19:44 | Son Güncelleme

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ebeveynleri "yeniden eğitim" adı altında toplama kamplarında gözaltında tutması ve kayıp Uygurları ele alan bir habere yer verdi

PARİS (AA) - Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ebeveynleri "yeniden eğitim" adı altında toplama kamplarında gözaltında tutması ve kayıp Uygurları ele alan bir haber yayımladı.

Gazetenin bugünkü sayısında, "Çin: Kayıp Uygurların izinde" başlıklı araştırma habere yer verildi.

Haberde, "İnsan hakları savunucularına göre, Sincan Bölgesi'nde, 1 milyon Müslüman ve Türkçe konuşan azınlık, 'yeniden eğitim' kamplarına yerleştirildi. Baskılar, 2009'daki etnik çatışmalardan sonra teröre karşı mücadeleye, 2017'den sonra da radikalliği önleme kampanyasına dönüştü." ifadelerine yer verildi.

Sincan'da araştırma yapmak ve buradaki halkla görüşmek üzere gönderilen muhabirlerin yoğun gözlem ve Çin polisinin engellemeleri ile karşılaştığı kaydedilen haberde, Çin yönetiminin Uygurları aşırıcılık ve terörizmle mücadele adı altında kamplara yerleştirdiği, evlerin boşaltıldığı, ailelerin kaybedildiği ve geride kalanların derin bir karmaşa içine sürüklendiği vurgulandı.

Bölgede günlük hayattan örneklere yer verilen haberde, yurt dışına giden Uygurların geride kalan aile bireyleri ve akrabaları ile bağını koparmak zorunda bırakıldığı, internet üzerinde bile olsa yakınlarıyla iletişim kuramadığı, iletişim kurmaları halinde ise bahsedilen kamplara gönderilmelerinin yolunun açıldığı ifade edildi.

Pekin yönetiminin asimilasyon politikaları karşısında 11 milyon "Müslüman Uygur Türkü"nün uzun bir mücadele geçmişine sahip olduğu belirtilen haberde, ayrıca, 2014'te başlayan kamplara yerleştirme işlemlerinin toplumun sadece yüzde 1'ini kapsadığı, nisan 2017'den sonra ise bu durumun kitlesel hale geldiği bildirildi.

Haberde fotoğraflarına yer verilen Kaşgar kentinin bu uygulamalar nedeniyle adeta boşaldığı, mühürlenen evler ve gözetleme kameraları ile donatılmış sokaklarda devriye gezen polislerin kenti turistik bir dekor haline getirdiğinin altı çizildi.

Gazetede ayrıca bölgede çok sayıda Uygur kökenli memur ve kanaat önderinin gözaltına alındığı ve bu kişilerden haber alınamadığı da kaydedildi.

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çin Le Monde Uygur Türkleri

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