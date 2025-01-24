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LEGO Icons serisinin en özel seti! Yüzüklerin Efendisi: Barad-dûr indirime girdi
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LEGO Icons serisinin en özel seti! Yüzüklerin Efendisi: Barad-dûr indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
24.01.2025 11:53
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LEGO tutkunuzu ve Yüzüklerin Efendisi sevgisini bir araya getiren eşsiz bir fırsatla karşınızdayız! LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi: Barad-dûr Yaratıcı Yapım Seti, bugüne özel indirime girdi, üstelik sepette ekstra %10 indirimi de var. İşte detaylar...

Yüzüklerin Efendisi sevginizi LEGO tutkunuzla buluşturmanın şimdi tam zamanı! Çok satanlar listesinde yıldızı yükselen LEGO'nun Icons serisinden Yüzüklerin Efendisi: Barad-dûr Yaratıcı Yapım Seti her yaştan LEGO koleksiyoncuları için vazgeçilmez bir parça. Koleksiyon değeri taşıyan ve gelecekte değeri daha da artacak bu sete, hazır indirim de varken bir şans vermeye ne dersiniz? Sauron, Frodo, Sam, Gollum ve daha birçok ikonik karakterin minifigürleriyle eşsiz bir deneyimin kapılarını aralamak için acele edin...

Geçen ay sadece Amazon'da 50 adetten fazla satıldı: LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi: Barad-dûr 10333 – Yetişkinlere Yapım Seti, Sauron, Gothmog, Ork, Frodo, Sam ve Gollum Minifigürleriyle (5471 Parça)

Adsız tasarım - 2025-01-24T114209.965

LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi: Barad-dûr seti, hem LEGO hayranları hem de Yüzüklerin Efendisi serisinin tutkunu olan yetişkinler için harika bir koleksiyon parçası. Detaylı tasarımı ve karakter figürleri ile hem inşa etme keyfi sunar hem de bir sergi objesi olarak göz alıcı bir görünüm sağlar. LEGO setleri, özellikle popüler kültür ikonlarıyla ilgili olanlar, zamanla koleksiyon değeri kazanabilir. Yüzüklerin Efendisi gibi ikonik bir temaya sahip olması bu setin gelecekte değer kazanma potansiyelini artırır. Bu set, karmaşık bir yapı sunarak inşaat aşamasında zengin bir deneyim sağlar. Yetişkin yapımcılar için tasarlandığı için, tamamlandıktan sonra koleksiyonluk bir parça olarak da değerlendirilebilir.

Setin ana odak noktası, Mordor’un karanlık kulesi Barad-dûr’dur. Bu kule, detaylı yapım teknikleri kullanılarak inşa edilmiş ve filmlerdeki ikonik görünümüne sadık kalınmıştır. Sauron'un gözünü temsil eden bölüm, setin önemli bir parçasıdır ve dikkat çekici bir ayrıntı sunar. Sauron, Gothmog, Ork, Frodo, Sam ve Gollum gibi önemli karakterlerin minifigürlerini içerir. Her bir minifigür, karakterin diyaloglarına ve hikayelerine uygun şekilde detaylandırılmıştır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uzun zamandan beri Türkiye'ye stoklarına geri gelmesini bekliyorduk. Çıkış fiyatı ile aynı gelmesi iyi oldu. Rivendell’den sonra çıkan ikinci başyapıt. Taksiti bitmeden Minas Tirith falan çıkmaz umarım.
    Ürünün orijinal ithalat kartonunun içinde gelmesi iyi olmuş. Amazon’un kendi kartonları bu kadar ağır bir seti korumakta yetersiz kalırdı."

  • "Kendime hediye aldım. Bu kadar sevineceğimi tahmin etmiyordum. Yapması günlerimi aldı adeta terapi gibi ve odamın en güzel en hoş parçası oldu. Herkes görünce hayranlıkla bakıyor. Emeğimin böyle harika bir şeye dönüşmesi beni çok mutlu etti."
Ürünü İncele

Bu içerik 24 Ocak 2025 tarihinde yayınlamıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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