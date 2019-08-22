Leke tedavisi için en uygun zaman sonbahar

Yaz sonunda bazı cilt sorunlarının daha sık görüldüğüne dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Yaz döneminde güneşin zararlı etkilerinden cildi korumak için artan melanin pigmenti cilt üzerinde bir kalkan görevi görüyor fakat bu kez cilt lekeleri koyulaşarak daha görünür hale geliyor. Kozmetik olarak hastayı rahatsız eden bu lekelerin tedavisi mümkünse yaz aylarında yapılmamalı. Yapılacaksa da çok dikkatli olunmalı” dedi.

CİLDİN NEMİNİ ARTIRMAK ÖNEMLİ

Yaz aylarında kapatıcı özelliği olmayan, su içeriği daha fazla nemlendiriciler tercih edilmesinin daha doğru olduğunu vurgulayan Dr. Figen Akın, “Böylece ciltten ısı yoluyla buharlaşan suyu geri vermiş oluruz. Güneşten korunmada hem UVA hem de UVB koruyucu ürünleri tercih etmeliyiz” açıklamasında bulundu. Cildin üstünde manto görevi gören üst tabakanın, soğuk kış aylarında kuruduğunu, bunun da cilt üzerinde pullanmalarla kendini gösterdiğine dikkat çeken Dr. Figen Akın, “Soğuk havalarda cildin nemini artırmak çok önemli. Bunun için de biraz daha yoğun ürünler tercih edilmeli” dedi.