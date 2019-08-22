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Leke tedavisi için en uygun zaman sonbahar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 22.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

Cilt yaz boyunca güneş ve sıcaklığa maruz kalıyor. Yaz aylarında cildin güneş ışığının zararlı etkilerinden korunmak için pigment sentezini arttırdığını ve cilt lekelerine sebep olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Bu nedenle cilt lekesi tedavisi yazın değil, sonbaharda yapılmalı. Ayrıca cilt sonbahar ve soğuk kış etkilerinden de korunmalı, bakımına özen gösterilmeli” önerisinde bulundu.

Leke tedavisi için en uygun zaman sonbahar

Yaz sonunda bazı cilt sorunlarının daha sık görüldüğüne dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Yaz döneminde güneşin zararlı etkilerinden cildi korumak için artan melanin pigmenti cilt üzerinde bir kalkan görevi görüyor fakat bu kez cilt lekeleri koyulaşarak daha görünür hale geliyor. Kozmetik olarak hastayı rahatsız eden bu lekelerin tedavisi mümkünse yaz aylarında yapılmamalı. Yapılacaksa da çok dikkatli olunmalı” dedi.

CİLDİN NEMİNİ ARTIRMAK ÖNEMLİ

Yaz aylarında kapatıcı özelliği olmayan, su içeriği daha fazla nemlendiriciler tercih edilmesinin daha doğru olduğunu vurgulayan Dr. Figen Akın, “Böylece ciltten ısı yoluyla buharlaşan suyu geri vermiş oluruz. Güneşten korunmada hem UVA hem de UVB koruyucu ürünleri tercih etmeliyiz” açıklamasında bulundu. Cildin üstünde manto görevi gören üst tabakanın, soğuk kış aylarında kuruduğunu, bunun da cilt üzerinde pullanmalarla kendini gösterdiğine dikkat çeken Dr. Figen Akın, “Soğuk havalarda cildin nemini artırmak çok önemli. Bunun için de biraz daha yoğun ürünler tercih edilmeli” dedi.

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CİLT MASKELERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Tarif üzerine uygulanan maskelerin hassas ciltlerde alerji yapabilme olasılığının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Bu tür maskeleri uygulama öncesinde, öncelikle kulak arkası gibi görünmeyen alanlarda test etmek gerekir. Aynı şekilde vücuda yapılan dövmelerde, kaş kontur şekillendirmelerde de benzer risklerin olduğu unutulmamalı. Cilt hastalıklarında bir doktora danışmak yerine eczanelere danışarak ilaç alma alışkanlığı da hastalık tablosunu bazen daha kötü hale getirebiliyor” açıklamasında bulundu.

GÜN SONUNDA CİLT MUTLAKA TEMİZLENMELİ

Cilt temizliğinin ve cildi makyaj ürünlerinden ve çevre kirliliğinden arındırmanın sağlıklı bir cilt açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Figen Akın, “Kullanılan ürünler cilt tipine göre değişebilir. Yağlı ciltler jel, karma ve kuru ciltler yıkanabilen krem formunda temizleme ürünleri kullanabilir. Kızarmaya yatkın hassas ciltler yumuşak, cildi irrite etmeyen köpük tarzında ürünlerle cilt temizliğini yapmalı” şeklinde konuştu.

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Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, cilt sağlığını olumlu etkileyen besinleri şöyle sıraladı:

Bal

Bal, cilt ve vücut sağlığı açısından oldukça önemli bir besin maddesidir. B, C vitamini ve çinko yönünden oldukça zengindir. B vitaminleri cildi nemlendirir, C vitamini cildi güneş lekelerinden korur, cildin kolajen sentezinde rol oynar ve böylece yaşlanma etkilerini geciktirir. İçeriğindeki çinkonun iltihabı giderici etkisi olduğundan sivilce tedavisinde olumlu etkileri vardır.

Yoğurt

Kalsiyum, çinko, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Cildi oldukça iyi nemlendirir, antioksidan özelliği ile cilt kaşıntılarını, kızarıklıkları giderir. Asidik özelliği olduğundan ciltte peeling etkisi yapar. Böylece cilt lekelerini ve siyah noktaları giderir.

Salatalık

Su içeriği oldukça fazla olan sebzeler arasında sayılan salatalığın da cilde oldukça fazla yararlı etkileri vardır. İçeriğinde B1, B2, B3, B5, B6, folik asit, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko vardır. Vücutta ödem giderici etkisi olduğundan göz kapaklarındaki şişlik ve morlukları gidermede oldukça etkilidir. Ciltteki gözenekleri gidermede ve cildin sıkılığını artırmada da etkili olduğu biliniyor.

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CİLT İÇİN SAĞLIKLI ÖNERİLER

  • Stresinizi azaltmak hobi edinin, spor yapın.
  • Uykunuzu ihmal etmeyin (Cildin kendini en iyi yenilediği zaman aralığı, uykuda geçen süredir. Günde en az 8 saat uyku idealdir).
  • Sağlıklı beslenin (bol sebze ve yeşillik).
  • Bol sıvı tüketin (günde en az 8 bardak su).
  • Güneşten etkin korunmaya dikkat edin.
  • Belirli bir yaştan sonra antioksidan vitamin takviyeleri yapın (Yeşil çay, A, C, E vitamini, Ko-enzim Q10, alfa-Lipoik asid, Glütatyon vb.)
  • Cilt temizliğine ve düzenli nemlendirici kullanmaya dikkat edin.
  • Fondöten, pudra gibi kapatıcı ürünleri gereksiz kullanmamaya (özellikle genç yaşlarda) dikkat edin.
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