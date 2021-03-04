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Lenovo Legion 2 Pro güçlü bir soğutma sistemiyle gelecek

04.03.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Lenovo Legion 2 Pro güçlü bir soğutma sistemiyle gelecek

Lenovo Legion 2 Pro oyuncu telefonu için geri sayım tüm hızıyla sürüyor. Ürünün henüz net çıkış tarihi belli olmasa da, önümüzdeki birkaç ay içinde raflarda olacağına dair söylemler var.

Güçlü bir soğutma için twin cooling fans, yani ikili fan sistemi kullanacak olan telefon, iddialara göre en güçlü oyunları uzun süreler çalıştırırken bile ciddi bir ısınma düzeyine ulaşmayacak. En azından şu an belirtilenler ve teknoloji severler tarafından beklenenler bu yönde. Ek olarak, bu fanların çalışma sistemlerinin ayarlanabilir olacağını da belirtelim.

LENOVO LEGİON 2 PRO NELER SUNACAK?

Lenovo Legion 2 Pro ismiyle satışa sunulması beklenen telefon, “Yeni bir fırtına çıktı. Her şeyi yok edebilirsin” sloganıyla geliyor. Bu sloganın oluşturulmasında tabii ki güncel Snapdragon 888 çipsetin payı büyük.

Oyuncu telefonunun AMOLED ekran, UFS 3.1 hızlı depolama ve en az 5000mAh pil -ki hızlı şarj destekli- gibi özelliklerle gelebileceği belirtilmişti.

Akıllı telefonlarda oyun oynayanlar bir hayli fazla. Öyle ki, son yıllardaki gelişmeler, akıllı telefonlar için hazırlanan oyunlar sayesinde firmaların büyük paralar kazandıklarını gösteriyor. Öte yandan, bir zamanlar ufak ekranlarda 3D grafikli oyunlar hayal gibi düşünülürken, günümüzde ise neredeyse konsol kalitesini yakalamış görsellikte ve teknik altyapıya sahip oyunlar var. Call of Duty Mobile ve PUBG, bu konuya verebileceğimiz iki basit örnek.

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