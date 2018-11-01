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Lenovo Z5 Pro tasarımı tüm hatlarıyla ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.11.2018 08:47 | Son Güncelleme

Lenovo’nun uçtan uca ekrana sahip yeni amiral gemisi modeli Z5 Pro canlı canlı görüntülendi. Böylece Lenovo Z5 Pro tasarımı da tüm hatlarıyla ortaya çıkmış oldu.

Lenovo Z5 Pro tasarımı tüm hatlarıyla ortaya çıktı

Lenovo’nun yeni amiral gemisi modelini tanıtmasına artık sayılı saatler kalmış durumda. Lenovo Z5 Pro da son zamanların trendine uyarak uçtan uca çentiksiz bir ekran ile gelecek. Selfie kamerası ise bir kızak yardımıyla kasanın içerisine gizlenmiş olacak. Peki Z5 Pro nasıl bir görünüme sahip olacak? İşte yanıtı.

Son birkaç aydır uçtan uca çentiksiz ekrana sahip telefonların hayli trend olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere bu konseptteki ilk telefonlar Oppo ve Vivo’dan geldi. Oppo Find X ile Vivo ise Nex S modeliyle uçtan uca çentiksiz ekrana sahip bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

Sonrasında ise Xiaomi, Mi Mix 3’te benzer bir tasarım kullandı. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan Honor Magic 2 ve Lenovo Z5 Pro da çentiksiz ekranla gelecekler.
Z5 Pro, tanıtımına saatler kala can bir şekilde görüntülendi. Dilerseniz telefonun sızdırılan fotoğraflarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görüldüğü üzere Lenovo Z5 Pro, uçtan uca ekranıyla oldukça şık bir görünüme sahip. Ön tarafta yer alan kamera ve sensorler ise kızak yardımıyla kasanın içerisine gizlenmiş.

Bu fotoğraflardan ortaya çıkan bir diğer detay ise Z5 Pro’nun ZUI 10 arayüzünü kullanacağı. Z5 Pro’nun hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz netleşmiş değil.

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Lenovo akıllı telefon

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