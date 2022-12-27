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  4. Leopar dehşeti! Kampüse girip çevredekilere saldırdı

Leopar dehşeti! Kampüse girip çevredekilere saldırdı

27.12.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Assam eyaletinde Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse giren leoparın çevredekilere saldırması sonucu en az 13 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Jorhat kentinde bulunan Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse yakınlarda bulunan ormandan geldiği düşünülen bir leopar girdi.

Yetkililerden kaçtığı esnada çevredekilere saldıran leopar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişiyi yaraladı.

Polis Şefi Mohan Lal Meena yaralılardan 3'ünün enstitü çalışanı olduğunu belirtirken, "Yaralıların tamamı yerel bir hastaneye sevk edildi" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, leoparın bahçeden kaçarak yola çıktığı ve o esnada bir aracın üzerine atlayarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan leopar

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