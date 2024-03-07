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Levent Dicle: 'Firmalar erkeklere göre daha az sayıda kadını istihdam ediyor'

07.03.2024 18:18
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Eleman.net CEO'su Levent Dicle, firmaların erkeklere göre daha az sayıda kadın istihdamı yarattığını ifade ederek "Firma iş birlikleri ile kadın istihdamı konusunda projeler gerçekleştireceğiz" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Eleman.net CEO'su Levent Dicle, Mynet'in sorularını yanıtladı. "Firmalar erkeklere göre daha az sayıda kadını istihdam ediyor" diyen Dicle, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da firma iş birlikleri ile kadın istihdamı konusunda projeler gerçekleştireceğiz. Özellikle, mavi yaka işlerde daha fazla kadının istihdam edilmesi için mesleki eğitim projelerine odaklanacağız" dedi.

Dicle şunları aktardı:

1.Eğitim durumuna göre cinsiyetler arasındaki ücret ve kazanç farkları nasıl?

Eğitim durumuna göre cinsiyetler arasındaki ücret farkı erkeklerin lehine gerçekleşiyor. İş arayan adaylarımızdan özgeçmiş oluşturma aşamasında, son aldıkları maaş bilgisini alıyoruz. Maaş bilgileri, pozisyon ve eğitim karşılaştırması yaptığımızda kadın-erkek arasında ücret farkı olduğu karşımıza çıkıyor. Genele baktığımızda yüzde 31,97 oranında erkeklerin daha fazla kazandığını görüyoruz. İlköğretim seviyesinde olan erkekler aynı seviyedeki kadınlardan yüzde 20,78 daha fazla maaş alıyor. Bu fark lise seviyesinde yüzde 15,41, ön lisans seviyesinde yüzde 16,56. Lisans mezunları erkekler ise, kadınlara göre yüzde 5,76 daha fazla maaş alıyor.

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2.Kadın çalışanların istihdamı hakkında neler söylemek istersiniz?

Mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda, özgeçmiş havuzumuzun yarısından fazlasını (%50,58) kadınlar oluşturuyor. Kadınların başvuru oranı da neredeyse yarı yarıya. Kadın başvuru oranı, tüm başvuruların içinde yüzde 46 seviyesinde. Oysa ki konu işe yerleştirmeye gelince, kadınların özgeçmiş ve başvuru oranındaki yarı yarıya olan durumu henüz gözlemleyemiyoruz. Firmalar erkeklere göre daha az sayıda kadını istihdam ediyor. Geçen yıl ki verilerimize göre, istihdamına aracılık ettiğimiz başvuru sahiplerinin sadece yüzde 20’si kadınlardan oluşuyor. Ancak, pozitife doğru gidiş var. Bu oran, geçen seneye göre yüzde 18 daha fazla.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da firma iş birlikleri ile kadın istihdamı konusunda projeler gerçekleştireceğiz. Özellikle, mavi yaka işlerde daha fazla kadının istihdam edilmesi için mesleki eğitim projelerine odaklanacağız. Kamu, sivil toplum ve özel sektör olarak kadın istihdamı konusunda halen kat etmemiz gereken yol var.

3.Sektörel bazda ilan başvuruları arasında Türkiye'de kadın ve erkekler arasında eşitsizlik var mı?

Erkek adayların kümelendiği sektörler var. Lojistik, üretim, otomotiv sektörlerinde kadın istihdam oranı düşük. Bu sektörlerde kadın istihdamı yüzde 33,13 seviyesinde. Kadınların daha fazla istihdam edildiği sektörler arasında perakende, çağrı merkezi, gıda sektörleri öne çıkıyor. Bu sektörlerde kadın istihdamı ise yüzde 61,58 yüzde 62’lere kadar yükseliyor.

ChefGPT


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8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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