Levent Özeren kimdir? Levent Özeren'in Semiha Yıldırım hakkındaki sözleri tepki topladı

Levent Özeren sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki topladı. İYİ Partili Levent Özeren, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında yazdığı sözlerle tepkileri üzerine çekti. Levent Özeren'in hakarete varan sözlerine Twitter'da pek çok kullanıcı tepki gösterdi. Çok sayıda tepkinin ardından Twitter'da #AhlaksızLeventÖzeren hashtag'i Türkiye gündeminin en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Levent Özeren, Twitter'da Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu. Levent Özeren gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını sildi.

Levent Özeren kimdir?

Levent Özeren, İYİ Parti Bursa İl eski Yöneticisi ve Milletvekili Aday Adayıdır. Ayrıca Günboyu Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme almaktadır.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında attığı tweetlerden dolayı hakkında soruşturma başlatılmıştır. FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

