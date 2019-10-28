Levent Uysal’dan 29 Ekim mesajı

İSTANBUL, (DHA)- Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, Cumhuriyetin ilanının 96’ncı yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Uysal, “Gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak için her zaman daha çok çalışacağız. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

Levent Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yılına ilişkin yayımladığı mesajda;

"Atatürk’ün her konuda güvendiği ve ‘Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir’ diyerek seslendiği genç nesillere, verdiğimiz eğitimle her zaman sahip çıkıyoruz. Aynı kararlılıkla devam etmek de en büyük vazifemizdir.

Tarih boyunca pek çok ülkeye örnek olmuş bir neslin torunları olarak büyük başarılara hep birlikte imza atmalıyız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cennet vatanımızın ilelebet yaşatılması adına canlarını feda eden bütün şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Barış Pınarı Harekatı’nda, daha önce olan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’nda da bizler için savaşan askerlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin desteği ile yüce Türk milleti bu özveri ve başarının en büyük destekçisidir. Gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak için her zaman daha çok çalışacağız. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

