HABER
  4. Lexus Ay yüzeyinde kullanılacak otomobil geliştiriyor

Lexus Ay yüzeyinde kullanılacak otomobil geliştiriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.01.2020 09:09 | Son Güncelleme

İnsanlığın Ay’da bir gün bir üs kurması hatta geniş yerleşim yerleri inşaa etmesi kaçınılmaz görünüyor.

Lexus Ay yüzeyinde kullanılacak otomobil geliştiriyor

Ay, çorak, soğuk, atmosfersiz bir kaya parçası olabilir ama uzay çağı için çok önemli bir yere sahip. Hem sahip olduğu madenler, hem de dünyanın yörüngesinde, derin uzaya açılan yer çekimsiz kolay bir fırlatma rampası olması nedeniyle uzay çalışmalarında kilit rol üstleniyor.

ABD Başkanı Trump da NASA’ya Ay’a yeniden gitmek ve bir Ay üssü kurmak için emir vermişken, Ay yakın gelecekte yine gündemimize girecek.

Lüks otomobil üreticisi Lexus da bu durumu bir reklam malzemesine çevirmek için Ay’da çalışacak 7 farklı otomobil /rover / motor tasarımı yayınladı.

Tamamen konsept bir çalışma olan tasarımın gerçeğe dönüşmeyeceği veya gerçekleşirse bile çok farklı teknojiler kullanabileceği biliniyor. Ancak Ay’da kurulacak üslerde, astronotların, mühendislerin, madencilerin ulaşım ihtiyacının bu tür araçlarla karşılanacağı düşünülüyor.

Araçların, manyetik şekilde yerden havalanmış, zeminle bağlantısı olmadan hareket eden ve bu şekilde efektif ve hızlı şekilde, sarsıntısız ve konforlu yolculuk sağlayacağı da dikkat çekiyor. Bu tür bir teknoloji henüz mümkün olmasa da Lexus’a göre ay araçları için bu manyetik teknolojinin geliştirilmesi gerekecek. Düşük yer çekimli ortamda tekerlekli araçların yüksek hızlarda bi kayaya, taşa, engele tümseğe çarpması halinde ters yönlü güç vektörlerinin çok daha sert olması bekleniyor. Bu da araçların dengesini yitirmesini, devrilmesini, kazalar oluşmasını kolaylaştıracak bir durum.

Dolayısıyla Lexus’a göre, Ay için üretilecek efektif araçların tekerleksiz olması gerekiyor. Bakalım bunu nasıl sağlayabilecekler, Ay’daki üssümüz kurulurken o teknolojilerin de ortaya çıktığını göreceğiz.

PayPal Türkiye’de yeniden kullanıma açılacak mı?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdiKocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi
IGTV uygulamadan kaldırma kararı aldıIGTV uygulamadan kaldırma kararı aldı
Kingpin Remastered geliyorKingpin Remastered geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ay yüzeyi otomobil Lexus

En Çok Okunan Haberler

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?

iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boeing 737 Max yine çuvalladı

Boeing 737 Max yine çuvalladı

IGTV uygulamadan kaldırma kararı aldı

IGTV uygulamadan kaldırma kararı aldı

Kingpin Remastered geliyor

Kingpin Remastered geliyor

Lyft otonom sürüş ortaklığından ayrıldı

Otonom sürüş ortaklığından ayrıldı

Microsoft yapay zeka ile kendi bestelerini yapmak istiyor

Yapay zeka ile bestelerini yapmak istiyor

SpaceX 'acil durum kaçış sistemi'ni başarıyla test etti

Önemli bir engel daha aşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.