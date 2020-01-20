Lexus Ay yüzeyinde kullanılacak otomobil geliştiriyor

Ay, çorak, soğuk, atmosfersiz bir kaya parçası olabilir ama uzay çağı için çok önemli bir yere sahip. Hem sahip olduğu madenler, hem de dünyanın yörüngesinde, derin uzaya açılan yer çekimsiz kolay bir fırlatma rampası olması nedeniyle uzay çalışmalarında kilit rol üstleniyor.

ABD Başkanı Trump da NASA’ya Ay’a yeniden gitmek ve bir Ay üssü kurmak için emir vermişken, Ay yakın gelecekte yine gündemimize girecek.

Lüks otomobil üreticisi Lexus da bu durumu bir reklam malzemesine çevirmek için Ay’da çalışacak 7 farklı otomobil /rover / motor tasarımı yayınladı.

Tamamen konsept bir çalışma olan tasarımın gerçeğe dönüşmeyeceği veya gerçekleşirse bile çok farklı teknojiler kullanabileceği biliniyor. Ancak Ay’da kurulacak üslerde, astronotların, mühendislerin, madencilerin ulaşım ihtiyacının bu tür araçlarla karşılanacağı düşünülüyor.

Araçların, manyetik şekilde yerden havalanmış, zeminle bağlantısı olmadan hareket eden ve bu şekilde efektif ve hızlı şekilde, sarsıntısız ve konforlu yolculuk sağlayacağı da dikkat çekiyor. Bu tür bir teknoloji henüz mümkün olmasa da Lexus’a göre ay araçları için bu manyetik teknolojinin geliştirilmesi gerekecek. Düşük yer çekimli ortamda tekerlekli araçların yüksek hızlarda bi kayaya, taşa, engele tümseğe çarpması halinde ters yönlü güç vektörlerinin çok daha sert olması bekleniyor. Bu da araçların dengesini yitirmesini, devrilmesini, kazalar oluşmasını kolaylaştıracak bir durum.

Dolayısıyla Lexus’a göre, Ay için üretilecek efektif araçların tekerleksiz olması gerekiyor. Bakalım bunu nasıl sağlayabilecekler, Ay’daki üssümüz kurulurken o teknolojilerin de ortaya çıktığını göreceğiz.

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