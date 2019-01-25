Leyla Güven tahliye edildi

Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve 79 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi.

LEYLA GÜVEN KİMDİR?

1964 yılında Konya Cihanbeyli'de doğdu. Annesinin adı Cevriye, babasının adı Hacı'dır. Siyasete 1994 yılında Konya HADEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. Konya HADEP Kadın Kolları Başkanlığı, HADEP Merkezi Kadın Kolları Yöneticiliği, DEHAP Parti Meclisi Üyeliği, DEHAP Adana Kadın Kolları Başkanlığı, Adana Seyhan Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanlığı ve Viranşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde Almanca bilen Güven, 2 çocuk annesidir.

