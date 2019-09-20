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Leyla'nın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması başladı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 22:23 | Son Güncelleme

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI Kararın ardından Erzurum, Ağrı ve Van Barosu avukatları ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları ortak basın açıklaması yaptı.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Kararın ardından Erzurum, Ağrı ve Van Barosu avukatları ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları ortak basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasında konuşan UCİM Başkanı Saadet Özkan, "Bugün Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak çocuklar, için buradaydık. Anne bugün konuşamadı. Mahkeme Başkanı ona lütfen konuş dedi. Anne mahkeme boyu ağladı ve mahkeme boyunca dua etti. Biz her şeyi biliyoruz kirli sırları ortaya çıkarmak gerekiyor. Dün bir karar verildi ama ne yazı ki bugün çocuğumuzun sesi kimse olmadı. Bugün biz Leylaya ses olduk. Bugün Mahkeme Heyeti ince ayrıntılara kadar soru sordu. Ama 21 tanık ifade değiştirdi. Bugün Leyla'yı katlettiler. Biz çocuklar vatandır dedik ve bu yolda Yusuf Aydemir’in tutuklanmasını sağladık. Biz Türkiye’nin her yerindeki çocuklar için mücadele edeceğiz. Herkese çağrımdır davada burada olun. Çocuklar için burada olacağız Leyla'nın değil suçluların kemikleri sızlayacak" dedi.
UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise "Biz geçen yıl Leyla kızımızın taziyesine giderken söz vermiştik. Biz senin davanı takip edeceğiz diye. Bugün burada bir tiyatro oynandı. Tanıklar, sanıklar, hatta Leyla’nın babası da dahil. Bir tiyatro oyunu ortaya koydular. O kadar çelişkili ifadeler vardı ki mahkeme heyetine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün bir tutuklama daha eklendi. Bir amca daha tutuklandı. Toplumun vicdanı bir yerde rahatladı. Çünkü korkuyorduk. Bütün ifadeler değişmişti. Ama mahkeme heyeti bu ifadelere uymadı. Gereğini yaptı şimdilik. Tekrar geleceğiz. Bir önümüzdeki celsede geleceğiz. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak. Biz bu davayı takip edeceğiz" diye konuştu.

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