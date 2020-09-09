Lezzetinin sırrı Gökova’nın iyotlu rüzgarında

Havası ve toprağı nedeniyle Muğla bölgesinde sadece Gökova havzasında yetişen altın sarısı susam, Haziran ayında ekimi yapılıyor. Eylül ayında ürünlerin kesilmesi ve kurumaya bırakılmasının ardından 21 gün sonra geleneksel yöntemlerle ana ürün çırpılarak çıkarılıyor.

Gübre kullanılmadan organik olarak yetiştirilen sarı susam, yağ oranı ve aroması ile dikkat çekerken ürün hasadına kadar sulama yapılmıyor. Gökova Körfezi’nin iyotlu rüzgarının ayrı bir tat oluşturduğu altın sarısı Gökova Susamındaki rekolte düşüklüğü ve Covid-19 salgını sonrası fiyatın bu yıl 20-25 lira olması bekleniyor.

'JAPONLARIN GELENEKSEL YEMEĞİ SUŞİ SUSAMI MUĞLA'DAN'

Gökova Mahallesinde yıllardır susam üreticiliği yapan Ömer Coşar, “Bu sene hava şartlarından mı nedir rekolte geçen seneye nazaran yarı yarıya düşük. Cenab-ı Allah ne verirse onu alacağız. Geçen sene 19 liradan vermiştik. Bu sene kaç para olur bilmiyoruz. Susuz olduğu için yağ oranı çok yüksek bizim susamın. Onun için değerli. Japonlar zaten sürekli alıyor” dedi.

Susamın topraktan ayrılmasının ardından 21 gün sonra susam taneciklerinin Gökova rüzgarı ile başaklardan susamları çıkardıklarını belirten Durdu Fatma Coşar, “Ekiminden başlayarak çapası, otu temizlenmesi derken susam yolmasına kadar baya zahmetli bir dönem geçiyor” dedi.