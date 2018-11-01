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LG’den akıllı telefonlar için yeni tasarım

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.11.2018 08:49 | Son Güncelleme

LG akıllı telefon modellerinde kullanmak 3 üç farklı tasarımın patentini aldı. Peki Güney Koreli şirketin yeni tasarım çizgisi nasıl olacak? İşte yanıtı.

LG’den akıllı telefonlar için yeni tasarım

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan LG, önümüzdeki yıl yeni bir tasarım çizgisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Hatırlanacağı üzere Güney Koreli şirket, 2017 yılında FullVision ismini verdiği bir tasarımı benimsemişti. Bu sene ise G7 ve V40 modellerinde çentikli tasarım çizgisi kullanıldı. Şimdi ise önümüzdeki yıl tamamen farklı bir konsepte geçileceği ortaya çıktı.

LG’nin patentini aldığı yeni tasarımlarda 3’lü ya da 4’lü ana kamera kurulumu yer alıyor. Dilerseniz bu tasarımlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Aslına bakılırsa üç tasarımda fazlasıyla birbirine benziyor. LG, 2019’da kullanmaya başlayacağı yeni tasarım çizgisinde çentiğe yer vermemiş. Ekranın alt ve üst kısmında ince çerçeveler yer alıyor. Muhtemelen kamera ve sensorler bu ince çerçevelerin içerisine gizlenecektir.

Öte yandan telefonun arka tarafında da aynı Huawei Mate 20 serisinde olduğu gibi 4’lü bir kurulum mevcut. Büyük olasılıkla bu 4 yuvarlaktan biri flaş ışığını temsil ediyor. Yani aynı Mate 20 serisinde olduğu gibi kare şeklinde konumlandırılmış 3’lü ana kamera kurulumundan bahsedebiliriz.

Buradaki şaşırtıcı bir diğer detay ise LG’nin hala fiziksel parmak izi okuyucusundan vazgeçmiyor oluşu. Artık pek çok firma fiziksel parmak izi okuyucusu yerine ekran altı parmak izi okuyucusuna geçmiş durumda. Dolayısıyla LG’nin böyle eski bir teknolojide ısrarcı olması biraz absürt kaçmış.

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