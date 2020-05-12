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LG ekran tasarımına ağırlık verdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2020 09:11 | Son Güncelleme

Akıllı telefonlardaki ekran tasarımları oldukça farklı bir yöne doğru giderken LG ekran tasarımı adeta bunu kanıtladı.

LG ekran tasarımına ağırlık verdi

Özellikle de Apple bu yaratıcılığı çok daha üst seviyelere çıkarabiliyor. Hatırlayacağınız üzere çentik konusunda ilk devrimsel çalışmayı Apple yapmıştı. LG ise, ben de varım diye haykırmaya başladı.

LG'DEN İLGİNÇ EKRAN TASARIMI

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından bir tanesi olan LG çok ilginç bir tasarımla geliyor. Normal şartlarda akıllı telefonların tek bir ekrana sahip olması beklenir. Son zamanlarda katlanabilir ekranların çıkmasıyla bu beklenti biraz daha değişti. Şimdi ise LG dönen çift ekranlar kullanmaya başlayacak.

Şirket tarafından geliştirilen yeni ekran tasarımına göre akıllı cihazlarda 2 farklı ekran bulunması planlanıyor. Bu ekranlar her ne kadar tek bir cihazda olsa bile, farklı şekillerde hareket edebilecek. Örneğin bir ekranla video izlerken diğer ekrandan mesaj yazabileceksiniz. Fütüristik bir yapıya sahip olan bu cihaz, henüz tasarım aşamasında.

LG akıllı telefonlarla çok daha fazla iş yapılmasını istiyor. Bu nedenle şirket, opsiyonları mümkün olduğunca üst seviyeye çıkarma derdinde. Şirketin akıllı telefonlarında dönen bir mekanizma kullanması oldukça cesaretli bir deneme. Piyasadaki kullanıcılar genellikle yeniliklere temkinli yaklaşıyor. iPhone 11 için kullanılan kameralar bile ilk başlarda pek benimsenmemişti. Sizce LG yeni tasarımlarla kullanıcıların gözünde yeniden yükselebilecek mi?

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