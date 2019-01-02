HABER

LG G7 ThinQ için Android Pie 2019’un ilk çeyreğinde geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.01.2019 10:44 | Son Güncelleme

LG G7 ThinQ için Android Pie güncellemesi için bugün firmadan ilk resmi açıklama geldi. LG G7 ThinQ için Android Pie güncellemesi çok yakında yayınlanabilir. İşte resmi açıklama!

LG G7 ThinQ için Android Pie 2019’un ilk çeyreğinde geliyor!

Android telefon üreticileri birer birer üst modelleri için Android Pie güncellemesini yayınlamaya başlamıştı. Samsung’un yılbaşı sürprizi olan Galaxy S9 için Android 9.0 Pie güncellemesinin ardından, aynı ülkenin bir başka teknoloji devi LG cephesinden açıklama geldi. LG ilk olarak Android 9.0 Pie güncellemesini tahmin edebileceğiniz gibi amiral gemisi modeli LG G7 için yayınlayacak.

Uzun bir süredir beta testleri devam eden LG G7 ThinQ için Android Pie güncellemesi ise 2019’un ilk çeyreğinde yayınlanacak. Firmanın dediğine göre LG G7 ThinQ için Android 9.0 Pie güncellemesi en geç Mart ayının başlarında dağıtıma sunulmuş olacak.

Android 9.0 Pie güncellemesinin LG G7 modeline gelmesinden 2-3 ay sonra Android 10 Q sürümünün tanıtılacağını belirtelim ki firmanın güncelleme konusunda ne kadar geç kaldığı anlaşılsın.
Umarız bu hatalar 2019 yılında tanıtılacak olan modellerde yaşanmaz ve Android güncellemeleri artık tüm firmalar tarafından hızlı bir şekilde sunulur.

Days Gone multiplayer modu Sony’den ret yemiş

PARTNERSosyal medyada herkes bunu paylaşıyorSosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Nvidia RTX 2060 çıkış tarihi belli oldu!Nvidia RTX 2060 çıkış tarihi belli oldu!
Şehit haberlerine üzülen öğrenciler askeri robot geliştirdiŞehit haberlerine üzülen öğrenciler askeri robot geliştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LG G7 ThinQ Android Pie 2019 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un acı günü!

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un acı günü!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

Telefonunuzu servise vermeden önce bunlara dikkat

Telefonunuzu servise vermeden önce bunlara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Instagram şifre kırma

Instagram şifre kırma nasıl yapılır? İşte detaylar...

YouTube’un en çok beğenilen videosu PewDiePie’ın!

İşte YouTube'un en çok beğenilen videosu!

Ucuz, şık, alımlı; Huwaei Y7 Pro

Ucuz, şık, alımlı; Huwaei Y7 Pro

Android Pie ile Galaxy S9’un şarjı bir anda bitiyor

Android Pie ile o telefonun şarjı hemen bitiyor!

Nokia 9 ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelecek

Nokia 9 ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelecek

Asus Zenfone 5Z için Android Pie güncellemesi çıktı!

Asus Zenfone 5Z için Android Pie güncellemesi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.