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LG katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.12.2018 09:39 | Son Güncelleme

LG katlanabilir telefon projesi için kolları sıvamış durumda. Söylentilere göre, LG katlanabilir telefon modeli ile CES 2019 etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkacak. 2019 katlanabilir telefon yılı olacak gibi görünüyor.

LG katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor!

Samsung’un geçtiğimiz ay katlanabilir telefonunu sergilemesinin ardından gözler diğer firmalara çevrilmişti. Ekran paneli konusunda Samsung’un en büyük rakibi olan LG’nin, katlanabilir telefon işine gireceği ortaya çıktı. Sızıntı devi @evleaks’in aktardığına göre LG, şimdiden katlanabilir telefon için çalışmalara başlamış durumda.

Sızıntı devi @evleaks, LG’nin ilk katlanabilir telefonunu CES 2019 etkinliğinde sergileyeceğini belirtiyor. 8 Ocak 2019 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2019 etkinliğinde LG’nin katlanabilir telefonunu sergilemesi işleri kızıştırabilir.

Xiaomi, Oppo ve Huawei gibi Çinli devlerin de 2019 yılı içerisinde katlanabilir telefon tanıtması bekleniyor. Ancak bu firmaların geliştireceği telefonlar muhtemelen Samsung veya LG’nin panellerine sahip olacak. Çünkü bu firmalar panel teknolojileri konusunda pek deneyimli değil. Apple cephesinden ise bu tip deneysel bir modelin çıkmayacağından eminiz.

Şahsen katlanabilir telefonların fikir olarak her ne kadar güzel olsa da kullanımda pek bir anlam ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım katlanabilir telefonlar, satışa sunulduğunda bu görüşümü değiştirecek bir deneyim sunacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
lg teknoloji

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