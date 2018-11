Samsung, Huawei ve LG gibi markaların üzerinde çalıştığı katlanabilir telefon teknolojisinde sona gelinmek üzere. Hangi markanın katlanabilir ilk telefonu çıkaracağı bilinmezken bu konudaki bir iddia teknoloji alanındaki sızıntılarıyla bilinen Evan Blass'tan geldi. Blass'a göre LG kendi katlanabilir telefonunu Ocak ayında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek olan CES 2019 fuarında tanıtacak.

LG katlanabilir telefonu CES 2019'da tanıtabilir

Genelde paylaştığı bilgilerin gerçek olmasıyla bilinen Evan Blass tarafından yapılan son paylaşıma göre LG, CES 2019 kapsamında fuarda düzenleyeceği Keynote sırasında katlanabilir telefonunu duyuracak.

Konuyla ilgili olarak Blass tarafından yapılan paylaşımda 'Samsung için konuşamam ama LG'nin CES 2019'daki keynote konuşması sırasında katlanabilir telefonunu duyuracağını biliyorum' ifadesini kullandı.

I can't speak for Samsung... ...but I do know that LG plans to unveil a foldable phone at its 2019 CES keynote. — Evan Blass (@evleaks) 31 Ekim 2018

Katlanabilir telefon konusunda birçok firma çalışmalarda bulunuyor. Bu konuda sonuca en fazla yakın olan markanın Samsung olduğu düşünülüyor. Huawei de bu alanda çalışmaları olan bir diğer marka. Ancak henüz ticari olarak satışa sunulmaya hazır katlanabilir bir telefon duyurulmadı. Muhtemelen önümüzdeki aylarda bu alanda ilk duyuru ya da duyurular gelmeye başlayacak. Son olarak CES 2019'u yerinde takip edeceğimizi ve bu tarz bir tanıtım olursa en taze bilgileri size aktaracağımızı da hatırlatalım.

Kaynak: Teknolojioku