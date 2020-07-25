LG Q92 5G, Google Play Console’da ortaya çıktı

Zira Güney Koreli teknoloji devi birbiri ardına yeni telefonlar geliştiriyor. Hatırlanacağı üzere bir süre önce LG Velvet modeli farklı pazarlarda satışa sunulmuştu. Görünen o ki şimdi de başka bir 5G destekli model Q92 geliyor.

Google Play Console’da ortaya çıkan bilgilere göre LG’nin 5G destekli yeni modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 765G yonga setinden güç alacak. Sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise 128GB olarak belirtilmiş.

Kutudan ilk çıktığında LG UX destekli Android 10 ile çalışacak olan modelin ilk olarak hangi pazarlarda satışa sunulacağına ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.

Delikli ekran tasarımıyla gelecek olan yeni LG modelinde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 420 DPI piksel derinliğine sahip bir ekran yer alacak. Henüz bu ekranın türü ve boyutu net olarak sızdırılmış değil. Lakin büyük bir ihtimalle OLED tabanlı bir ekran olacaktır.

Elbette herşeyden önce LG’nin fiyat politikasına bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Yoksa işi Türkiye gibi pazarlarda hayli zor diyebiliriz.

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