LG Q92 performans testinde ortaya çıktı

Bir dönem akıllı telefon pazarında zirveyi hedefleyen LG, şimdilerde o eski günlerini mumla arıyor. Güney Kore’nin önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan LG, özellikle son 3 – 4 yıldır mobil pazardaki gücünü büyük oranda yitirdi.

Çinli üreticilerin global pazarda daha etkin bir görünüm çizmeleri, katı fiyat politikasıyla marka imajına zarar vermek istemeyen LG için sonun başlangıcı oldu.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Güney Koreli şirket hala mobil pazardan vazgeçmiş değil. Eskisi kadar sık olmasa da hala LG logosu taşıyan yeni modeller görmek mümkün.

LG’nin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak olan yeni modellerinden birisi de Q92. Geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıkan Q92’nin bazı özellikleri netlik kazandı.

Geekbench testi sonrası ortaya çıkan rapora göre Q92, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 765G yongasıyla gelecek. Telefonda 6GB RAM bulunacak. 1080p çözünürlüğünde 6.8 inçlik bir ekran yer alan Q92 kutudan ilk çıktığında ise Android 10 ile çalışacak.

5G desteği de bulunacak olan cihaz, Samsung’un A71 5G ve A51 5G modellerine rakip olarak satışa çıkacak. LG Q92 modelinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı ve kısa bir süre içerisinde de Güney Kore’de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

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