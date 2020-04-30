LG Velvet tüm özellikleri ile karşımıza çıktı

6.8 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde 20.5: 9 oranlı OLED ekran ile gelecek olan telefonun kalbinde 1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPU çekirdeklerinin oluşturduğu Snapdragon 765G yonga seti yer alacak. RAM konusunda elini bol tutacak olan LG, telefonda 8 GB RAM‘e yer verecek.

LG VELVET ÖZELLİKLERİ

128 GB dahili depolama birimi ile gelen bu modelde 1 TB’a kadar microSD kart desteği de bulunacak. Telefonun arka bölümünde ise 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş lens + 5 Megapiksel derinlik sensörlü kamera bulunacak. Ön tarafta ise 16 Megapiksellik selfie kamerası yer alacak.

LG VELVET'İN MUHTEMEL FİYATI

Ekana entegreli parmak izi okuyucusu ile gelecek telefon kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 10W hızlı kablosuz şarj destekli 4.300 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak. 7 Mayıs 2020 tarihinde resmen tanıtılacak olan bu modelin 350 dolar bandında seyreceğini düşünüyoruz. Bakalım VELVET Türkiye’de satışa sunulacak mı?

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