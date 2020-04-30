HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. LG Velvet tüm özellikleri ile karşımıza çıktı

LG Velvet tüm özellikleri ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2020 12:05 | Son Güncelleme

Android telefon pazarında uzun zamandır umduğunu bulamayan LG, bugün yeni telefonunun tüm özelliklerinin sızmasına engel olamadı. LG Velvet olarak isimlendirilecek olan bu model, orta segmentin 5G destekli en güçlü oyuncularından biri olacak gibi görünüyor.

LG Velvet tüm özellikleri ile karşımıza çıktı

6.8 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde 20.5: 9 oranlı OLED ekran ile gelecek olan telefonun kalbinde 1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPU çekirdeklerinin oluşturduğu Snapdragon 765G yonga seti yer alacak. RAM konusunda elini bol tutacak olan LG, telefonda 8 GB RAM‘e yer verecek.

LG VELVET ÖZELLİKLERİ

128 GB dahili depolama birimi ile gelen bu modelde 1 TB’a kadar microSD kart desteği de bulunacak. Telefonun arka bölümünde ise 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş lens + 5 Megapiksel derinlik sensörlü kamera bulunacak. Ön tarafta ise 16 Megapiksellik selfie kamerası yer alacak.

LG VELVET'İN MUHTEMEL FİYATI

Ekana entegreli parmak izi okuyucusu ile gelecek telefon kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 10W hızlı kablosuz şarj destekli 4.300 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak. 7 Mayıs 2020 tarihinde resmen tanıtılacak olan bu modelin 350 dolar bandında seyreceğini düşünüyoruz. Bakalım VELVET Türkiye’de satışa sunulacak mı?

Türkiye’de satılacak olan OPPO Find X2 bir ilke imza atacak!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Dying Light ve Dark Souls Remastered ücretsiz olduDying Light ve Dark Souls Remastered ücretsiz oldu
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

Playstation 4

Playstation 4

Seveni çok! Artık Çocuk Bayramı'na kadar ücretsiz

Seveni çok! Artık Çocuk Bayramı'na kadar ücretsiz

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs otomobilleri de değiştirebilir!

Koronavirüs otomobilleri de değiştirebilir! Bakın nasıl...

5GHz ne işe yarıyor?

5GHz ne işe yarıyor?

MIUI 12 için ROM dosyaları yayınlandı

MIUI 12 için ROM dosyaları yayınlandı

Huawei P40 incelemesi!

Huawei P40 incelemesi!

Rooms yakında WhatsApp’a gelecek

Rooms yakında WhatsApp’a gelecek

Xiaomi MIUI 13 için çalışmalar başladı

Xiaomi MIUI 13 için çalışmalar başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.