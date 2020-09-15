LG Wing ile bitmedi: LG'den sıra dışı tasarıma sahip bir telefon daha geliyor!

LG Explorer Project adında yeni bir proje yürütüyor. Bu proje kapsamında ilk tanıtılan akıllı telefon ise LG Wing oldu. Gerçekten farklı bir tasarımla gelen ve tasarımıyla uçağa benzetilen LG Wing, LG'nin dün düzenlediği etkinlik ile birlikte tanıtıldı. Etkinliğin sonunda ise LG geleceğe dair ufak bir ipucu verdi.

LG GENİŞLEYEN TELEFONUNU İLK KEZ GÖSTERDİ

LG Wing'in tanıtıldığı etkinliğin sonunda LG yeni telefonuna dair kısa bir video gösterimi yaptı. Videoda, yukarı doğru genişleyen ve böylece daha büyük bir ekran sunan LG markalı telefon yer aldı. ''Nefesini Tut'' sloganıyla gösterilen LG cihazı, ekranını içinde saklayan bir katlanabilir bir akıllı telefon olabilir gibi görünüyor. Fakat elimizde kesin bir bilgi yok. Aşağıdan LG'nin paylaştığı 13 saniyelik video gösterimini izleyebilirsiniz.

LG'DEN RESMİ AÇIKLAMA YOK AMA...

Genişleyebilen telefon için LG'den başka herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Elimizde sadece etkinlik sonunda gösterilen birkaç saniyelik video var. Ancak hem bu videodan hem de LG'nin seçtiği ''Nefesini Tut'' sloganından LG Wing sonrası sürpriz bir cihazla tanışacağımız belli oluyor. LG'nin yeni telefonunu ne zaman tanıtacağı ise belli değil.

