LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek?

LGS 1. nakil haftası başladı. Kayıt hakkı kazandıkları okulu değiştirmek isteyen öğrenciler e-okul üzerinden nakil başvuru işlemlerine başladılar ve okul tercihlerini yapıyorlar. İşte 1. nakil başvuru süreci ve nakil sonuçları ile ilgili detaylar...
MEB’in Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda verilen bilgilere göre 1. nakil sonuçları 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Aynı gün yeni boş kontenjanlar da yayımlanacak ve 2. nakil başvuru dönemi başlayacak. İşte MEB’in nakil dönemi takcimi:
29 Temmuz - 02 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
05 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
05-08 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
10 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
19-23 Ağustos 2019: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-29 Ağustos 2019: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
06 Eylül 2019: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2019 2019-2020: Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
AYNI OKUL TÜRÜNDEN EN FAZLA 2 OKUL SEÇİLEBİLECEK
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin ise merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması gerekecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Tercihler, Bakanlığın "meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre yapılacak.
TERCİH EKRANINDA RENKLERİN ANLAMI
Yeşil Renk: Kayıt alanındaki okulları gösterir.
Mavi Renk: Komşu kayıt alanındaki okulları gösterir.
Kırmızı Renk: Önceki kategorilerde olmayan diğer okulları gösterir.
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