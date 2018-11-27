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LGS 2019'da nasıl sorular çıkacak? Dikkat çeken açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.11.2018 07:54 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı'nın 1 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırken, uzmanlar öğrencileri 'zor sorular için hazırlanın' uyarısında bulunuyor.

LGS 2019'da nasıl sorular çıkacak? Dikkat çeken açıklama

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

SÜRE 20 DAKİKA UZATILDI

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.

ZOR SORULARA HAZIRLANIN

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, yayımlanan örnek soruların bütün olarak incelendiğinde soru mantığının değiştiğinin görüldüğüne dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu değişimi;

-Öğrencinin günlük yaşamında karşılaşacağı olayları örneklemesi,

-Farklı disiplinlerde öğrenilen bilgilerin birlikte kullanılmasını gerektirmesi,

-Branş ayrımı gözetmeksizin şekil, grafik ve görsel okumaya özel olarak vurgu yapılmış,

-Duygulara, kültüre, sanata ve spora da vurgu yapması olarak sayabiliriz.

Kısaca yeni soru mantığı öğrencinin tüm bilgi birikimini ve hayat algısını bir bütün olarak değerlendiriyor.”

Soruların çok yüksek akademik yeterlilik gerektirdiğini vurgulayan Yılmaz, “Bu tür soruları çözebilmek ilkokul yıllarından itibaren öğrencilerin akademik ilgisinin çok yüksek olmasını gerektirmektedir. LGS’ye hazırlanan öğrencilere önerim; her ay yayımlanan örnek soruları mutlaka kendi kendilerine çözmeleri, çözemedikleri sorularla ilgili araştırma yapmadan öğretmenlerine sormamalarıdır. LGS’de, örnek soruların benzerleri gelecek. Dolayısıyla bu tür sorular dışında soru çözerek sınava hazırlanmak sizi başarıya ulaştırmayacaktır” dedi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyi çalışın başarılı olamayan İmam Hatip lisesi ne gider haaaa.
Geçen yıl bizim çocuklarımızın suçu neydi? Hakkımı helal etmiyorum hepinize de.
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