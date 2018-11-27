LGS 2019'da nasıl sorular çıkacak? Dikkat çeken açıklama

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

SÜRE 20 DAKİKA UZATILDI

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.

ZOR SORULARA HAZIRLANIN

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, yayımlanan örnek soruların bütün olarak incelendiğinde soru mantığının değiştiğinin görüldüğüne dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu değişimi;