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LGS 2020 sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı! (MEB yayımladı LGS örnek soruları PDF halinde nerede ve nasıl indirilir?)

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

LGS 2020 sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı yayımlandı mı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2020 için sınav tarihi açıklanırken; öğrenciler bu sorunun yanıtını merak ediyordu. MEB, '2020 LGS örnek soruları' yayımladı. ODSGM sayfası üzerinden PDF halinde 2020 LGS sözel ve sayısal ekim ayı örnek sorular kitapçığı erişime açıldı. 2020 LGS örnek soruları indirme linki haberimizin detayında...

LGS 2020 sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı! (MEB yayımladı LGS örnek soruları PDF halinde nerede ve nasıl indirilir?)

LGS 2020 sınav tarihinin ardından LGS ilk örnek sorular kitapçığı da yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ODSGM üzerinden PDF olarak LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıldığını duyurdu. MEB tarafından yayımlanan örnek sorular ve cevap anahtarları ile LGS'ye girecek öğrencilerin sınava yönelik hazırlık çalışmalarında verimliliği artırmak hedefleniyor.

2020 LGS ÖRNEK SORULARI (EKİM AYI 2019) NASIL İNDİRİLİR?

2020 LGS örnek sorularına ve cevap anahtarlarına ulaşmak isteyen öğrenci ve veliler '2020 LGS örnek sorular kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, indirilir?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. MEB, ODSGM sayfası üzerinden PDF hâlinde 2020 LGS sözel ve sayısal ekim ayı örnek sorular kitapçığını erişime açtı.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öte yandan MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

Hemen aşağıda bulunan linke tıklayarak Ekim ayı LGS örnek soru kitapçığına ulaşabilirsiniz.

2020 LGS ÖRNEK SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

2020 LGS ÖRNEK SÖZEL SORU KİTAPÇIĞI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

2020 LGS örnek soru kıtapcıgı ındır

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK? (2020 LGS SINAV TARİHİ)

7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı. Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

2020 LGS ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihini duyurdu2020 LGS ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihini duyurdu

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

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