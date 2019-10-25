LGS 2020 sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı! (MEB yayımladı LGS örnek soruları PDF halinde nerede ve nasıl indirilir?)

LGS 2020 sınav tarihinin ardından LGS ilk örnek sorular kitapçığı da yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ODSGM üzerinden PDF olarak LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıldığını duyurdu. MEB tarafından yayımlanan örnek sorular ve cevap anahtarları ile LGS'ye girecek öğrencilerin sınava yönelik hazırlık çalışmalarında verimliliği artırmak hedefleniyor.

2020 LGS ÖRNEK SORULARI (EKİM AYI 2019) NASIL İNDİRİLİR?

2020 LGS örnek sorularına ve cevap anahtarlarına ulaşmak isteyen öğrenci ve veliler '2020 LGS örnek sorular kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, indirilir?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. MEB, ODSGM sayfası üzerinden PDF hâlinde 2020 LGS sözel ve sayısal ekim ayı örnek sorular kitapçığını erişime açtı.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öte yandan MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

Hemen aşağıda bulunan linke tıklayarak Ekim ayı LGS örnek soru kitapçığına ulaşabilirsiniz.