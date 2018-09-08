LGS 4. nakil sonuçları açıklandı! MEB yerleştirmeye esas 4. nakil sonuçları sorgulama!

LGS 4. nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı. 6 Eylül Perşembe günü sona eren yerleştirmeye esas 4. nakil başvuru sonuçları merakla bekleniyordu. Böylece nakil tercih başvuru dönemi sona ermiş oldu. Nakil başvuru sonuçlarına göre öğrenci ve velilerin, 17 Eylül'de açılacak okul öncesi kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İşte MEB yerleştirmeye esas 4. nakil sonuçları sorgulama sayfası...
LGS 4. nakil başvuruları 3-6 Eylül tarihlerinde yapıldı. 2018 LGS nakil başvuru sonuç takvimine göre yerleştirmeye esas 4. nakil sonuçlarının ilanı 8 Eylül 2018 Cumartesi günü yapılacak. Peki 4. nakil sonuçları saat kaçta yapılacak? Nakil sonuçları için aşağıdaki verilen linki takip edebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden ilan edilen sonuçları sorgulama yapabilmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve sorgulama ekranındaki güvenlik kodunun ilgili alana girilmesi yeterli.
YERLEŞTİRMEYE ESAS 4. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA
MEB’in paylaştığı eğitim sene başında paylaştığı eğitim ve öğretim yılı takvimi ve nakil başvuru takvimine göre okular 17 Eylül Pazartesi günü açılacak.
NAKİL SONUÇLARI SONRASINDA EK TEDBİRLER ALINABİLİR!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, her nakil döneminin ardından ek tedbirler alınabileceğini söyleyerek, "Sonuçların açıklandığı her dönemde, yeniden bir çalışma yapma ihtiyacı ortaya çıkarsa ki bu, veriler üzerinden yapılabilecek bir yorumdur. O tarihte bunlar Bakanlığımızca değerlendirilecektir." diye konuştu.
Yerel yerleştirmeye esas nakil sürecinde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"nın ve "tercih önceliği"nin dikkate alınmayacağını vurgulayan Türk, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz, ilk yerleştirmeler yapılırken 'Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu' esaslarına göre yerleştirildi. Bu defa 'Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu' işleyecek. Dolayısıyla ilk yerleştirmelerde kılavuz bütün öğrencilere aynı şartlarda uygulanmışsa, bu kılavuz hem yerleşemeyen hem de yerleştiği halde nakil yapacak öğrencilere eşit olarak uygulanacağı için burada bir eşitsizlik veya öğrencilerin aleyhine bir durum söz konusu olmayacak."
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