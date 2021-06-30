LGS İmam Hatip liseleri İstanbul yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, sınav sonuçlarına göre belirli liselere yerleşecek. 8.sınıfa giden öğrenciler, iyi bir liseye yerleşmek için sınavda ter döktükten sonra, puanların açıklanmasının ardından sıra tercih işlemlerine geldi. İmam Hatip liselerini tercih etmek isteyen öğrenciler ise, liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. İşte İzmir, İstanbul ve Ankara’da bulunan İmam Hatip liselerinin 2021 LGS taban puanları…

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak. LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir. Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

2020-2021 Güncel İmam Hatip Lisesi taban puanları:

İSTANBUL/ KARTAL/ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 180 : 466,9054 : 0,74 : 0,01

İSTANBUL/ KADIKÖY/ Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Erkek : İngilizce : 30 : 452,8025 : 1,54 : 0,01

İSTANBUL/ BAŞAKŞEHİR/ M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 60 : 452,2444 : 1,58 : 0,45

İSTANBUL/ KADIKÖY/ Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız : İngilizce : 60 : 441,4536 : 2,45 : 0,82

İSTANBUL/ ÜSKÜDAR/ İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Erkek : İngilizce : 30 : 435,6745 : 3 : 0,78

İSTANBUL/ BAŞAKŞEHİR/ M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız/Erkek : Arapça : 60 : 433,5472 : 3,21 : 0,97

İSTANBUL/ KADIKÖY/ Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız : İspanyolca : 30 : 431,7894 : 3,4 : 1,55

İSTANBUL/ BEYOĞLU/ Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Erkek : Arapça : 90 : 430,2222 : 3,58 : 0,81

İSTANBUL/ BAŞAKŞEHİR/ M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız/Erkek : Rusça : 30 : 425,996 : 4,06 : 1,65

İSTANBUL/ ÜSKÜDAR/ İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Erkek : Arapça : 30 : 423,2987 : 4,38 : 1,04

İSTANBUL/ KADIKÖY/ Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Erkek : İspanyolca : 30 : 422,6948 : 4,46 : 1,81