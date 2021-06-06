Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne kadar süreceği öğrenciler ve öğrencilerin sınavdan çıkmasını bekleyecek olan veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Öğrenciler yıl boyunca çalıştıkları konular hakkında kendilerine yöneltilen soruları doğru cevaplamak için sınavda ter dökecek. Peki LGS kaçta bitecek? LGS ne kadar, kaç saat sürecek? İşte ayrıntılar...

LGS KAÇTA BİTECEK? LGS NE KADAR, KAÇ SAAT SÜRECEK?

6 Haziran 2021'de gerçekleşen LGS iki oturumda yapılacak. İlk oturum 09.30'da ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Sınava girecekleri bina, sıra numarasına ilişkin bilgiler e-Okul üzerinden görüntülenebilecek.

09.30'da başlayan LGS birinci oturumda öğrencilere sözel alanda 50 soru yöneltilecek. 50 soruyu cevaplamaları için verilen süre 75 dakika olarak belirlendi. Yani 09.30'da başlayan LGS birinci oturumun bitiş saati 10.45'tir.

LGS ikinci oturumda öğrencilere 40 soru sorulacak. 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Yani 11.30'da başlayan LGS ikinci oturum sınavı 12.50'da bitecek.