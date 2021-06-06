HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. LGS kaçta bitecek? LGS ne kadar, kaç saat sürecek?

LGS kaçta bitecek? LGS ne kadar, kaç saat sürecek?

06.06.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"LGS kaçta bilecek?" , "LGS ne kadar, kaç saat sürecek?" sorularının yanıtları araştırılıyor. LGS sınavı bugün yapılıyor. Peki sınavın bitiş saati nedir? Sınav ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

LGS kaçta bitecek? LGS ne kadar, kaç saat sürecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne kadar süreceği öğrenciler ve öğrencilerin sınavdan çıkmasını bekleyecek olan veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Öğrenciler yıl boyunca çalıştıkları konular hakkında kendilerine yöneltilen soruları doğru cevaplamak için sınavda ter dökecek. Peki LGS kaçta bitecek? LGS ne kadar, kaç saat sürecek? İşte ayrıntılar...

LGS KAÇTA BİTECEK? LGS NE KADAR, KAÇ SAAT SÜRECEK?

6 Haziran 2021'de gerçekleşen LGS iki oturumda yapılacak. İlk oturum 09.30'da ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Sınava girecekleri bina, sıra numarasına ilişkin bilgiler e-Okul üzerinden görüntülenebilecek.

09.30'da başlayan LGS birinci oturumda öğrencilere sözel alanda 50 soru yöneltilecek. 50 soruyu cevaplamaları için verilen süre 75 dakika olarak belirlendi. Yani 09.30'da başlayan LGS birinci oturumun bitiş saati 10.45'tir.

LGS ikinci oturumda öğrencilere 40 soru sorulacak. 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Yani 11.30'da başlayan LGS ikinci oturum sınavı 12.50'da bitecek.

Sınavın başlamasının ardından ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava kabul edilecek. MEB tarafından geç kalma süresi 15 dakika olarak belirlendi. Sınavın başlangıcından 15 dakika geçtiği takdirde gelen öğrenciler sınava kabul edilmeyecek.

Pandemi nedeniyle velilerin bahçede beklemesinin yasak olacağı açıklandı. Öğrencilere destek olmak için sınav binasına gelen veliler bahçenin dışarısında beklemek zorunda kalacak.

LGS kaçta bitecek? LGS ne kadar, kaç saat sürecek?

SINAVDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında öğrencilerin ve velilerin aklında oluşan "Sınavda maske takmak zorunlu mu?" sorusunu yanıtladı. Sınava ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, sınav esnasında öğrencilerin maskelerini takmasının zorunlu olacağını kaydetti. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, sıraların sosyal mesafeye göre ayarlandığını ve gözetim altında öğrencilerin maskelerini çıkarmalarının mümkün olabileceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Karneler yüz yüze mi verilecek?Karneler yüz yüze mi verilecek?
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Anahtar Kelimeler:
sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.