Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne kadar süreceği öğrenciler ve öğrencilerin sınavdan çıkmasını bekleyecek olan veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Öğrenciler yıl boyunca çalıştıkları konular hakkında kendilerine yöneltilen soruları doğru cevaplamak için sınavda ter dökecek. Peki LGS kaçta bitecek? LGS ne kadar, kaç saat sürecek? İşte ayrıntılar...
6 Haziran 2021'de gerçekleşen LGS iki oturumda yapılacak. İlk oturum 09.30'da ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Sınava girecekleri bina, sıra numarasına ilişkin bilgiler e-Okul üzerinden görüntülenebilecek.
09.30'da başlayan LGS birinci oturumda öğrencilere sözel alanda 50 soru yöneltilecek. 50 soruyu cevaplamaları için verilen süre 75 dakika olarak belirlendi. Yani 09.30'da başlayan LGS birinci oturumun bitiş saati 10.45'tir.
LGS ikinci oturumda öğrencilere 40 soru sorulacak. 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Yani 11.30'da başlayan LGS ikinci oturum sınavı 12.50'da bitecek.
Sınavın başlamasının ardından ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava kabul edilecek. MEB tarafından geç kalma süresi 15 dakika olarak belirlendi. Sınavın başlangıcından 15 dakika geçtiği takdirde gelen öğrenciler sınava kabul edilmeyecek.
Pandemi nedeniyle velilerin bahçede beklemesinin yasak olacağı açıklandı. Öğrencilere destek olmak için sınav binasına gelen veliler bahçenin dışarısında beklemek zorunda kalacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında öğrencilerin ve velilerin aklında oluşan "Sınavda maske takmak zorunlu mu?" sorusunu yanıtladı. Sınava ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, sınav esnasında öğrencilerin maskelerini takmasının zorunlu olacağını kaydetti. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, sıraların sosyal mesafeye göre ayarlandığını ve gözetim altında öğrencilerin maskelerini çıkarmalarının mümkün olabileceğini ifade etti.
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