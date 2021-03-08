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LGS Mart ayı örnek soruları yayınlandı mı? MEB’den açıklama!

08.03.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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LGS Mart ayı örnek soruları yayınlandı mı? MEB’den açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili açıklamalarda bulundu. MEB’in, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak adaylar için Mart ayı örnek soru kitapçığını yayınlanması bekleniyordu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği örnek soru kitapçığı, LGS sınavına girecek öğrencilerin merak ettiği konulardan oldu. LGS Mart ayı örnek soruları yayınlandı mı? MEB’den açıklama!

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Mart ayı örnek soru kitapçığı liselere geçiş için hazırlanan binlerce öğrencinin merak konusu. Sıklıkla öğrenciler tarafından araştırılan “LGS Mart ayı örnek soruları yayınlandı mı?” sorusunun yanıtı haberimizde... İşte MEB’den açıklama!

LGS MART AYI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı öğrencilere sunulan örnek soru kitapçığının dördüncüsü bugün yayımlandı. Mart ayı örnek sorularında daha önceki örnek kitapçıklarda olduğu gibi Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri alanlarından 10 adet, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5 adet olmak üzere toplam 45 soru yayımlandı. Mart ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için toplamda öğrenicilere ulaşan soru sayısı 1015’e ulaştı. Örnek sorular, sınavın yapılacağı tarih olan 6 Haziran 2021’e kadar her ay yayımlanmaya devam edecek. Öğrenciler, yayımlanan örnek sorulara http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

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LİSELERE GEÇİŞ SINAVI (LGS) NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Bu sınav ile beraber, İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme bulunuyor. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.


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Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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