- sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS, bu sabah başladı. Şimdi öğrenciler ve öğrenci velileri, LGS matematik sorularının yanıtlarını sorgulamaya başladı. Peki LGS matematik soruları yayınlandı mı? 2022 LGS matematik soruları cevap anahtarı yayınlandı mı?
LGS MATEMATİK SORULARI YAYINLANDI MI?
İki oturumdan oluşan LGS, 5 Haziran 2022 Pazar günü sabah saatlerinde gerçekleştirildi. LGS matematik sorularının ve cevap anahtarının, sınavın sona ermesinin ardından MEB tarfından yayımlanması bekleniyor.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınavının sonuçları 30 Haziran2022'de belli olacak.
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