LGS sınav duası nasıl okunur? 2022 LGS sınav duası okunuşu...

Öğrencilerin iyi bir derece yapmak için bir yılı aşkın süredir istikrarla çalıştığı, velilerin heyecanla beklediği LGS sınav günü geldi. Sınav için öğrenciler ve öğrenci velileri tarafından sınav duası araştırmaları hız kazandı. LGS'nin birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Peki LGS sınav duası nasıl okunur? İşte 2022 LGS sınav duası okunuşu...

LGS SINAV DUASI NASIL OKUNUR?

Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.

''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır.

Sınavlara girmeden evvel, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır.

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

"Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınav başladığında ise, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekir.

LGS SINAV DUASI OKUNUŞU

Sınav duasının Arapça okunuşu:

'Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.' /(İsra 80.ayet)

Sınav duasının Türkçe okunuşu:

' Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.' Bu dua sınava girilmeden önce 3 defa okunmalıdır.

