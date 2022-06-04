LGS sınavı ne zaman gerçekleşecek? LGS sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte sınav süresi...

Öğrenci ve veliler tarafından ilgiyle takip edilen LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sınava saatler kala 8. sınıf öğrencileri tarafından sınav saati ve süresi araştırılmaya başlandı. LGS sınavı bu yıl iki ayrı oturumda gerçekleşecek. LGS sınavında sözel ve sayısal alan öğrencilerine tanınan süre de farklı olacak.

2022 LGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. İki oturumda yapılan sınavın birinci oturumu 09:30'da tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı şekilde başlayacak. İkinci oturum ise saat 11:30'da başlamış olacak.

2022 LGS SINAV SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Sınavda sayısal ve sözel öğrencilerine tanınan süre farklılık gösterecek. İlk oturumda sözel alanda 50 soru için 75 dakika; ikinci oturum olan sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre tanınacak.

2022 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav giriş belgeleri duyurusu da yapıldı. LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ve e-Okul adresi üzerinden ulaşabilecek. 2022 LGS sınavı adayları söz konusu sınava ise eğitim gördükleri okullarda girecek.

İKİ OTURUM ARASINDA MOLA VERİLECEK

Matematik ve Fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilecek. Sayısal oturumda öğrencilere 80 dakika süre tanınacak. Bu yıl iki oturum arasında sınava katılan öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilecek ve okul bahçesine mola amaçlı çıkabilecekler.

Sözel ve sayısal bölümlerde yapılan her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları da belirlenecek. Öğrencilerin her bir alt testine ait ham puan hesaplaması, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak yapılacak.

