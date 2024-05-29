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    4. LGS ve YKS adayları dikkat! O yiyecek ve içeceklerden uzak durun

    LGS ve YKS adayları dikkat! O yiyecek ve içeceklerden uzak durun

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.05.2024 23:41
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    Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, LGS ve YKS adayları için beslenme önerilerinde bulundu. Bilici, “Sınav öncesi yeni besinlerden, kafeinli içeceklerden, şekerli, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durun” dedi.

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, bu hafta sonu LGS sınavı ve gelecek hafta sonu YKS sınavına girecek adaylara beslenme önerilerinde bulundu. Sınav stresinin etkilerini azaltmak ve sınav günü en iyi performansı gösterebilmek için doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Bilici, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

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    “Sınavdan bir gün önce daha önce tüketmediğiniz bir besini tüketmeyin. Alerjik reaksiyon ya da ishal gibi şikayetlere yol açabilir. Sınavdan bir gün önceki gece içeceğiniz çay ve kahve uykunuzun kaçmasına veya zor uyumanıza sebep olabilir. Çay, kahve tüketmek yerine iyi bir uyku ve sizi rahatlatması için melisa, papatya gibi bitki çaylarını tercih edin” dedi.

    DENGELİ BİR KAHVALTI

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    Sınav sabahı dengeli bir kahvaltının önemine dikkat çeken Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, "Sınav sabahı tok tutacak, dengeli bir kahvaltı yapmaya özen gösterin. Yumurta ve peynire ek olarak ceviz, fındık, zeytin gibi sağlıklı yağlar tüketin. Tam tahıllı ekmeği tercih edin. Ve kahvaltı tabağına C vitamininden zengin domates, salatalık, biber ekleyin. Yanında bir bardak süt tercih edin.

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    Ancak, daha önce süt içme alışkanlığınız varsa bu tavsiyeyi dikkate alın. Sınav sabahı reçel, bal, çikolata kreması gibi kan şekerinde ani dalgalanmalar yapacak basit şekerli besinler tüketmeyin. Sınav sırasında aşırı susatacak kızartma, sucuk, pastırma gibi yağlı ve tuzlu besinlerden kaçının. Su tüketimi de yeterli miktarda olmalıdır" diye konuştu. (İHA)

    Vitrin


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